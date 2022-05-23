عواصف عاتية ورياح قوية خلّفت أضراراً في كيبيك

حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الاثنين بتوقيت مدينة مونتريال، كان لا يزال نحو 187 ألف عميل عبر كيبيك من دون كهرباء.

أما المناطق الأكثر تضررا (نافذة جديدة) والتي انقطع فيها التيار الكهربائي بسبب الرياح العاتية فهي اللورنتيد ولانوديير وأوتاوي وموريسي، وتقع كلها في شمال مقاطعة كيبيك.

ضرب خط من العواصف الرعدية العنيفة قطاعًا من الأراضي يبلغ طوله 300 كيلومتر وعرضه 100 كيلومتر، وهو مقياس نادرًا ما يُرى، وفقًا لنائب رئيس العمليات والصيانة في مؤسسة الكهرباء العامة هيدرو كيبيك ريجيس تيليه.

يضيف هذا الأخير بأنه مرّ أكثر من عقد كامل على وقوع ضرر بهذا الحجم.

80٪ من العملاء المتضررين يعودوا إليهم التيار الكهربائي اعتبارا من هذه الليلة، بعد انقطاع دام أكثر من يومين

خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، أوضح وزير الطاقة والموارد الطبيعية في حكومة كيبيك جوناثان جوليان بأنه حتى بعد ظهر اليوم، كان التيار الكهربائي قد عاد إلى أكثر من 60% من المشتركين المتضررين، ويتم التوصل إلى إصلاح الأعطال الأخرى لتعود الكهرباء إلى 80% من العملاء بحلول هذا المساء.

ويعني ذلك أنه سيبقى ما يقرب من 110.000 من عملاء كيبيك من دون كهرباء في نهاية هذا اليوم.