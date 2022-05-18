ترودو ينتقد استضافة فانكوفر لمباراة ودية في كرة القدم مع منتخب إيران

وشدد ترودو على أن إقامة مباراة ودية بين فريق كرة القدم الوطني الكندي للرجال والمنتخب الإيراني يوم 5 يونيو المقبل في ستاد فانكوفر الرياضي ’’ليست فكرة جيدة للغاية‘‘.

وأضاف ترودو ’’إنه كان خيار اتحاد كرة القدم الكندي‘‘، عندما سئل عن تنظيم هذه المباراة. ويعقب رئيس الوزراء الكندي ’’أعتقد أنها لم تكن فكرة جيدة دعوة فريق كرة القدم الإيراني إلى هنا إلى كندا. لكن هذا شيء يجب على المنظمين شرحه‘‘.

وكان أثار أحد الصحافيين (نافذة جديدة) مسألة استضافة المنتخب الإيراني في كندا، مستشهداً بالعائلات التي فقدت أحبةً لها على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية PS-752 ، هؤلاء وصفوا المباراة بأنها ’’صفعة على الوجه‘‘.

يذكر أن الطائرة كانت متجهة إلى العاصمة الأوكرانية كييف في 8 كانون الثاني / يناير 2020، وسقطت وقُتل جميع من كانوا على متنها، وهم ركابها الـ167 وطاقمها المكوّن من 9 أفراد، بعد نحو عشر دقائق على إقلاعها من مطار طهران الدولي جراء إصابتها بصاروخيْ أرض – جو أطلقهما عليها ’’حرس الثورة الإسلامية‘‘ الإيراني نتيجة ’’خطأ بشري‘‘.

وكان بين الركّاب 55 كندياً، من أصول إيرانية بشكل خاص، و30 شخصاً حاصلون على الإقامة الدائمة في كندا، و53 شخصاً آخرون تربطهم بكندا صلات أُخرى كالدراسة بينهم إيرانيون، وركابٌ إيرانيون آخرون و11 أوكرانياً من ضمنهم أفراد طاقم الطائرة، وركابٌ سويديون وبريطانيون وأفغانيون.

وتعتبر أوتاوا أن طهران تنتهك القانون الدولي بأفعالها وتجاهلها للقضية، ووصفت محكمة في أونتاريو من جهتها إسقاط الطائرة بأنه عمل إرهابي متعمد.

يشار إلى أنه لم يرد أي تعليق من قبل الاتحاد الكندي لكرة القدم.

أكدت كندا مشاركتها في كأس العالم لكرة القدم بفوزها على جامايكا بأربعة أهداف مقابل صفر -0 يوم الأحد 27 مارس 2022. الصورة: The Canadian Press / Nathan Denette

في سياق متصل، صرحت الحكومة الفيدرالية بأن أولوية كندا ’’هي البحث عن إجابات والسعي لتحقيق العدالة من خلال تحميل إيران المسؤولية والسعي للحصول على تعويضات، مع الاستمرار في تزويد أسر الضحايا وأحبائهم بالدعم الذي يحتاجون إليه‘‘.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني الكندي لكرة القدم، الذي تأهل في شهر آذار / مارس الماضي للمرة الثانية في تاريخه لنهائيات كأس العالم في دولة قطر، المنتخب الإيراني في 5 يونيو المقبل في مباراة ودية على ملعب BC Place في فانكوفر كجزء من استعدادات الفريقين لكأس العالم 2022 في قطر. ويلتقي المنتخب الكندي بعدها مع فريق كوراساو في رابطة أمم الكونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم).

وينتهي البرنامج الرسمي للمنتخب الكندي لكرة القدم بمباراة في الهندوراس في 13 يونيو المقبل، قبل بدء الاستعدادات لبطولة كأس العالم في الخريف حيث يتقابل المنتخب الكندي مع منتخبات بلجيكا وكرواتيا والمغرب.

(المصدر: الصحافة الكندية، هيئة الإذاعة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)