شارلوت كاردان تتوّج ملكة الأغنية الكندية الانكليزية في حفل جونو العريق

نظم الحفل لأول مرة في تاريخ جوائز جونو العريقة (نافذة جديدة) في الهواء الطلق على خشبة مسرح ’’بدوايزر‘‘ وهي البيرة الراعية للحفل، في وسط مدينة تورونتو.

نجمان خطفا الأضواء (نافذة جديدة) في حفل الأمس وهما شارلوت كاردان من مقاطعة كيبيك التي كرّست أمس على عرش الأغنية الكندية باللغة الإنكليزية، وشون مينديز من مقاطعة أونتاريو الذي كرّس معبود الجماهير.

شارلوت كاردان (نافذة جديدة) كانت مرشحة لست جوائز، وهي حصدت 4 منها، جائزة أفضل ألبوم العام، وجائزة أفضل فنان للسنة الحالية، جائزة أفضل ألبوم لموسيقى البوب وجائزة أفضل أغنية إفرادية عن رائعتها ’’Meaningless‘‘ التي تضمنها الألبوم الباكورة في مسيرتها الفنية بعنوان ’’فينيكس‘‘.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

وبهذا تكون شارلوت كاردان أنهت سباق الأغنية الكندية الإنكليزية، الأشهر من نوعه في البلاد، بالمضي بأربع مجسمات معدّة للفائزين، مما يجعلها أكثر فنانة متوجة في حفل الأمس.

إنها شحنة كبيرة من المشاعر تغمرني، أشعر بالامتنان الشديد لجمهوري ولـ Juno، كانت عطلة نهاية الأسبوع بأكملها رائعة ولا أجد الكلمات للتعبير عن هذا الفرح وهذا الفخر الذي أشعر به. نقلا عن شارلوت كاردان لمذياع هيئة الإذاعة الكندية

ولدّ شون مينديز عام 1998 في مدينة تورونتو في أونتاريو وترعرع في بيكرينغ، في ضواحي تورونتو. والده من أصول برتغالية، بينما والدته من أصول إنجليزية. الصورة: La Presse canadienne / Nathan Denette

المغني الشاب شون مينديز (نافذة جديدة) فاز من جهته بقلوب المشاهدين وحصد جائزة TikTok Juno، التي تم التصويت عليها يوم الأحد في شكل مباشر. كما حصل على جائزة فخرية عن مسيرته الدولية.

تخلّل حفل جونو فقرات غنائية لفريق ’’ اركاد فاير (نافذة جديدة) ‘‘ والمغنية أفريل لافين (نافذة جديدة) وكذلك غنت الملكة المتوجة شارلوت كاردان رائعتها ’’اللامعنى‘‘.

بدأت الفنانة الشابة شارلوت كاردان (27 عاما) مشوار حياتها المهنية كعارضة أزياء في سن الـ 15 عاماً، لتتجه إلى عالم الغناء بعد مشاركتها في برنامج الهواة ’’ذا فويس‘‘ في كيبيك في العام 2013.

’’فينيكس‘‘ هو ألبومها الغنائي الأول باللغة الإنكليزية، كتبت كلمات أغنياته مع صديقين لها.

أعربت كاردان أمس عن سرورها العارم (نافذة جديدة) لتمكنها من تقديم موسيقاها في حفل توزيع جوائز جونو الشهير.

من الرائع أن يكون لديك منصة مثل هذه، تصل إلى سائر أنحاء البلاد، ويمكنني من خلالها أن أنشر موسيقاي. نقلا عن الفنانة شارلوت كاردان من مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية

(نقلاً عن هيئة الإذاعة الكندية بقسميها الفرنسي والإنكليزي، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)