أوتاوا تستثمر 3.5 مليون دولار للوصول إلى الإجهاض بأفضل السبل

وترمي هذه المشاريع إلى تذليل بعض العقبات التي تعترض الوصول إلى الإجهاض كما تساعد في تزويد السكان بالمعلومات الدقيقة عن الصحة الإنجابية.

يقول وزير الصحة في الحكومة الفيدرالية ’’إن الحقوق الإنجابية والجنسية في كندا جزء من الحقوق الذي يتمتع بها أفراد المجتمع في بلادنا في العام 2022، ومع ذلك لا يزال الوصول إلى الإجهاض يمثل تحديا بالنسبة للعديد من النساء الكنديات.

يتابع الوزير الكندي ’’حتى إلى يومنا هذا، لا يزال هناك الكثير من العقبات التي تواجه النساء اللواتي يرغبن في الوصول إلى خدمات الإجهاض: نقص الأموال اللازمة للنقل، نقص الخدمات، نقص المعلومات، وما إلى ذلك‘‘.

يضاف إلى ذلك، أضاف الوزير، فإن حالات التمييز التي حدثت بالفعل داخل النظام الصحي تخلق أيضًا حواجز أمام الوصول إلى الإجهاض لدى أفراد الأقليات والمجموعات المهمشة، مثل السكان الأصليين، والأشخاص الذين يعانون من العنصرية، وأعضاء المجتمعات المثلية والشباب‘‘.