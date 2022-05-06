كيبيك تصّر على إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الهجرة مع أوتاوا

أو على الأقل هي إحدى الحجج للمطالبة بصلاحيات أكبر لكيبيك في ملف الهجرة ، كما طرح أمس وزير الهجرة في حكومة التحالف من أجل مستقبل كيبيك جان بوليه خلال دراسة اعتمادات وزارته.

ويأتي ذلك عشية الانتخابات المحلية (نافذة جديدة) في المقاطعة المزمع إجراؤها الخريف المقبل بعد أربع سنوات على وجود هذا الحزب، المنتمي ليمين الوسط، في السلطة في المقاطعة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.

ويعتزم وزير الهجرة جان بوليه إرسال إشعار بطلب التفاوض إلى الحكومة الليبرالية الفيدرالية بزعامة جوستان ترودو. بهدف مراجعة شروط الاتفاقية التاريخية بشأن الهجرة الموقعة عام 1991 بين كيبيك وأوتاوا.

جان بوليه وزير الهجرة في كيبيك منذ نهاية نوفمبر 2021، وهو أيضا وزير العمل والتضامن الاجتماعي. الصورة: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية بين الحكومة الفيدرالية وحكومة كيبيك، تختار هذه الأخيرة مهاجريها في الفئة الاقتصادية بمنحهم شهادة الاختيار الكيبيكية CSQ). علما أن كيبيك هي المقاطعة الكندية الوحيدة التي تملك هذه الصلاحية.

وعند حصول طالب الهجرة على هذا مستند شهادة الاختيار من كيبيك، يمكنه التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة التي تسمح له بالإقامة والعمل حيثما يرغب في مقاطعات كندا العشر وأقاليمها الثلاثة

(نقلاً عن الصحافة الكندية وهيئة الإذاعة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)