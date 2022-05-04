ارتداء القناع الواقي لن يكون إلزاميا في كيبيك اعتبارا من 14 مايو

من جانبها، قبلت حكومة كيبيك بهذه التوصية التي تشمل غالبية الأماكن العامة عبر أنحاء المقاطعة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، التي تلتزم حتى هذه اللحظة بارتداء القناع الواقي تحاشيا لانتقال العدوى بالفيروس التاجي بين الناس.

ويدخل الإجراء حيز التطبيق منتصف ليل الجمعة 13 أيار/مايو المقبل.

الإجراء الجديد ليس مطلقاً وهناك استثناءات

سيبقى ارتداء القناع الواقي إلزاميا (نافذة جديدة)في أماكن معينة. لا سيما في وسائل النقل العام وداخل المؤسسات الصحية والعيادات الطبية ومراكز الرعاية الطويلة الأمد للمسنين، أثناء العدوى وتفشي المرض أو في حضرة الأشخاص الذين لا يتمتعون بنظام مناعي جيد.

يقول كبير الأطباء الانتقالي بأن ’’الجائحة لا تعطي الكثير من الأمل لتنقلنا إلى الجانب الآخر من الموجة‘‘، ويوضح بأن ارتداء القناع سيصبح اختيارياً في الأماكن العامة المغلقة. إن ارتداء الكمامة سيكون اختيارا فرديا بعد اليوم، بناء على المسؤولية المدنية لكل فرد في مواجهة واقع الجائحة.

ستكون الكمامة اختيارية قريبًا وسنكون قادرين على ارتدائها باختيار شخصي أو من أجل حماية الآخرين. نقلا عن الدكتور لوك بوالو القائم بأعمال المدير الوطني للصحة العامة في كيبيك.

ولفت كبير الأطباء بالإنابة (نافذة جديدة)إلى أنه حتى لو لم يعد ارتداء القناع إلزاميًا فإن استخدامه ليس محظوراً. علماً أنه لا يزال ارتداء القناع في الأماكن العامة بمثابة لفتة فعالة للحماية من داء كوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى، كما تؤكد السلطات الصحية.

لم يعد ارتداء القناع إلزاميا للتلاميذ في الصفوف في مدارس كيبيك اعتبارا من 7 آذار / مارس الماضي، علما أن سلطات كيبيك ألغت العمل بجواز السفر اللقاحي فقط في 14 مارس الماضي. وكانت مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي السبّاقة إلى إلغائه يوم 9 شباط / فبراير 2022. الصورة: Getty Images / izusek

إلى ذلك، دعا الدكتور بوالو الأشخاص الذين يصابون بالفيروس التاجي وأيضا الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض الإصابة، إلى أن يأخذوا على عاتقهم ارتداء القناع الواقي في الأماكن العامة لمدة عشرة أيام على الأقل.

في سياق آخر، دعا كبير الأطباء بالوكالة سكان كيبيك إلى احترام اختيار أولئك الذين سيستمرون في ارتداء القناع في الأماكن العامة وكذلك اختيار أولئك الذين قرروا عدم ارتدائه.

وفي سياق متصل، وفي أحدث تقرير لها، أبلغت هيئة الصحة العامة في مقاطعة كيبيك عن 30 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس التاجي و 19 حالة دخول أقل إلى المستشفيات في كيبيك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مضى نحو عامين على إلزامية ارتداء القناع

في كيبيك، أصبح الالتزام بارتداء القناع في الأماكن العامة ساري المفعول منذ 18 تموز / يوليو 2020. ويُنتظر الإعلان عن رفع هذا التدبير الوقائي الصحي بفارغ الصبر، خاصة أنه تم تأجيل ذلك مرتين الشهر الماضي، أولًا في 5 نيسان / أبريل، ثم في 21 منه.

تجدر الإشارة إلى أن باقي المقاطعات الكندية عمدت إلى رفع هذا التدبير منذ شهر آذار / مارس الماضي، عدا مقاطعة برنس إدوارد آيلاند في الشرق الكندي التي توقف العمل بـ إلزامية ارتداء القناع اعتبارا من السبت المقبل 6 مايو.

(المصدر: سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)