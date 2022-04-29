نوفا سكوشا: سقف قياسي من الوفيات بـ’’كوفيد - 19‘‘ لكنّ الإصابات تتراجع

وجاء في التقرير أنّ 24 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الوباء المذكور بين 19 و25 نيسان (أبريل). وهذا رقم قياسي في نوفا سكوشا خلال أسبوع واحد، كما أنه يكاد يساوي ضعف عدد الوفيات في الأسبوع السابق.

وخلال الفترة نفسها سُجّلت 91 حالة استشفاء جديدة بسبب الوباء. وإذا أخذ في الحسبان عدد حالات الوفاة وعدد الذين خرجوا من المستشفى، يكون قد بقي اليوم 66 شخصاً يتلقون العلاج من الوباء في مستشفيات نوفا سكوشا، من بينهم 11 شخصاً في وحدات العناية المركزة.

من ناحية أخرى، يُظهر الملخص الأسبوعي ’’تراجعاً ملحوظاً‘‘ في عدد الحالات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق.

فبين 19 و25 نيسان (أبريل) سجلت مختبرات نوفا سكوشا 5436 نتيجة إيجابية تمّ التأكد منها بواسطة اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). وهذا يعني ما معدله ​​776 حالة جديدة في اليوم، وهو أقل بكثير من الـ1072 حالة يومية المسجلة في الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 نيسان (أبريل).

لكن هذا ليس سوى جزء بسيط من إجمالي الإصابات لأنّ الوصول إلى اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل محدود. كما أنه لا يتم تجميع النتائج الإيجابية من اختبارات الكشف السريع مثل تلك التي يمكن إجراؤها في المنزل.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير الوبائي السابق (12 - 18 نيسان / أبريل) ، تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة مرتبطة بالوباء و92 حالة دخول جديدة إلى المستشفى.

ونوفا سكوشا هي كبرى المقاطعات الأطلسية الأربع، بلغ عدد سكانها مليون نسمة (نافذة جديدة) في الربع الأول من العام الحالي حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)