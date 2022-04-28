مجتمع ألبرتا فتيّ مقارنة بسائر كندا

فوفقاً لأرقام وكالة الإحصاء الكندية يمثل من تقلّ أعمارهم عن 29 عاماً 37% من سكان هذه المقاطعة الواقعة في غرب البلاد، بينما يبلغ المعدّل ​​الكندي لهذه الفئة العمرية 34%، كما أفاد تقرير لموقع راديو كندا مساء أمس.

مجتمع ألبرتا ’’فتيّ حقاً ومن المثير للاهتمام للغاية عند مقارنته ببقية كندا‘‘، يقول أرنو بوشار سانتير، وهو محلّل في مركز الديموغرافيا التابع لوكالة الإحصاء الكندية، مضيفاً ’’ألبرتا هي حقاً مقاطعة الأصغرِ سناً على هذا المستوى‘‘.

يبلغ المعدل العمري في كندا 41,9 عاماً مقابل 39 عاماً في مقاطعة ألبرتا. بالإضافة إلى ذلك تتراوح أعمار 19% من سكان ألبرتا بين 0 و14 عاماً، فيما المعدّل الكندي لهذه الفئة العمرية الكندي هو 16,3%.

’’هناك الكثير من العوامل التي تدخل في الحسبان والتي تؤدي إلى تواجد الكثير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاماً في ألبرتا. يمكننا أن نفكر بشكل خاص في الهجرة بين المقاطعات، حيث تحقق ألبرتا مكاسب حقيقية. كانت هذه المكاسب أكثر أهمية في السنوات الماضية لكنّها لا تزال ملموسة‘‘، يضيف أرنو بوشار سانتير.

بين مقاطعات كندا العشر، فقط ساسكاتشوان، جارة ألبرتا الشرقية، لديها نسبة أعلى من هذه الأخيرة في الفئة العمرية 0 - 14 عاماً: 19,7%.

معدل الخصوبة في ألبرتا هو أعلى من المعدل ​​الكندي. الصورة: CIUSSS de l'Estrie-CHUS

يشير بوشار سانتير إلى أنّ معدل الخصوبة هو أحد العناصر التي تفسّر لماذا سكان ألبرتا هم أكثر فتوة بشكل عام من سكان سائر أنحاء كندا.

’’معدل الخصوبة (في ألبرتا)، أي عدد الأطفال لكل امرأة، هو أعلى من المعدل ​​الكندي. في ألبرتا يبلغ المعدل حوالي 1,5 طفل لكل امرأة، بينما يبلغ في كندا حوالي 1,4. بالتالي، لدينا بالتأكيد مكاسب من حيث الخصوبة في ألبرتا مقارنة بالمقاطعات الأخرى‘‘، يشرح المحلل الديموغرافي.

وحسب بيانات التعداد السكاني الرسمي الأخير فإنّ مقاطعات البراري الثلاث، مانيتوبا وساسكاتشوان وألبرتا، هي الوحيدة في كندا التي لا يزال عدد الأطفال فيها يتجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر.

وفي ألبرتا نجد أيضاً أكبر فجوة بين نسبة الأطفال دون سن الـ15 وبين نسبة الأشخاص الذين تجاوزوا سنّ الـ65، وهي 4,2 نقاط مئوية. فالفئة الأولى تمثل 19% من إجمالي السكان مقارنةً بـ14,8% للفئة الثانية.

ووفقاً للتوقعات الديموغرافية لوكالة الإحصاء، يمكن أن يتجاوز، في ألبرتا، عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً أولئك الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في عام 2031.

لقطة من وسط إدمونتون، عاصمة مقاطعة البرتا (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

وتظهر بيانات هيئة الإحصاء أيضاً أنّ المراكز الحضرية الكبيرة في ألبرتا تضمّ نسبة عالية من جيل الشباب.

فما يقرب من نصف سكان وسط كالغاري، كبرى مدن ألبرتا، عم من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 25 و40 عاماً (49,1% تحديداً). وهذا ’’سقف بين كافة المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد‘‘.

وسط مدينة كالغاري هو أيضاً أحد مراكز المدن التي شهدت أسرع نمو سكاني بين عامي 2016 و2021. نقلا عن وكالة الإحصاء الكندية

وعلى وجه التقريب، ينتمي لجيل الألفية (Millennials) مواليد أوائل ثمانينيات القرن الفائت حتى منتصف تسعينياته.

علاوة على ذلك، نجد في ألبرتا وساسكاتشوان أعلى نسب للأطفال دون سن 15 عاماً في المراكز الحضرية الرئيسية في كندا: ساسكاتون (19,1%) وليثبريدج (19%) وريجاينا (19%) وإدمونتون (18,6%) وكالغاري (18,5%).

(نقلاً عن تقرير لمارك أنطوان لوبلان وسُفيان أسوس على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)