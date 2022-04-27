أونتاريو: سقف جديد لعدد المصابين بكورونا في المستشفيات

وهذا سقف قياسي جديد لحالات الاستشفاء في أونتاريو منذ منتصف شباط (فبراير) الفائت، أي في الموجة السادسة من جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

ومن بين المرضى المصابين أُدخِل قرابة 46% إلى المستشفيات بسبب أعراض الـ’’كوفيد - 19‘‘، فيما تمّ تشخيص الآخرين بالوباء لاحقاً.

وظلّ عدد المرضى بالوباء في وحدات العناية المركزة اليوم مستقراً عند 219 حالة، وهو عدد الحالات ليوم أمس.

الأسبوع الماضي، قال رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو، الدكتور كيران مور، إنّ المقاطعة بلغت ذروة الموجة السادسة فيما يتعلق بالعدوى الوبائية، وتوقّع أن تبلغ حالات الاستشفاء ذروتها ابتداءً من الأسبوع الحالي.

رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو، الدكتور كيران مور (أرشيف). الصورة: CBC/Evan Mitsui

وتمّ التأكد من 1827 حالة إصابة جديدة بالوباء اليوم بواسطة اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

لكن هذا ليس سوى جزء بسيط من إجمالي الإصابات لأنّ الوصول إلى اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل محدود.

وسُجِّل في مراكز الرعاية الطويلة الأمد 106 إصابات جديدة اليوم، 89 منها في صفوف النزلاء، وهم من كبار السنّ غير القادرين على تدبّر شؤونهم بأنفسهم، و17 حالة في صفوف الموظفين.

وتمّ إجراء قرابة 13.500 اختبار تفاعل بوليميراز متسلسل في الساعات الـ24 الأخيرة. وانخفض معدل إيجابية الاختبارات ليوم ثالث على التوالي، حيث وصل إلى 13,2% اليوم.

وسجّلت وكالة الصحة العامة في المقاطعة 14 حالة وفاة إضافية، من بينها حالة وفاة حدثت قبل أكثر من شهر.

ومنذ بداية الجائحة قبل سنتيْن ونيف سجّلت أونتاريو 1.246.013 حالة إصابة بالوباء و12.750 حالة وفاة به.

وأونتاريو هي كبرى مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان، يقطنها نحو من 14,95 مليون نسمة (نافذة جديدة) حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية للربع الأول من عام 2022.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)