ساسكاتشوان: الجرعة الرابعة للـ50 عاماً فما فوق ابتداءً من اليوم

في 11 نيسان (أبريل) فتحت المقاطعة مواعيد الجرعة الرابعة للأشخاص الذين بلغوا سنّ الـ70 أو أكثر، وللأشخاص الذين بلغوا سنّ الـ50 أو أكثر ويعيشون في مجتمعات الأمم الأُوَل ومنطقة إدارة الخدمات الشمالية.

وتوصي سلطات المقاطعة بتناول الجرعة الرابعة بعد أربعة أشهر من الجرعة الثالثة.

’’اتضح أنّ المناعة تتضاءل بمرور الوقت، وقد ثبت أنّ توفير الجرعات المعززة يوفر حماية متزايدة بشكل كبير ضد الأمراض الخطيرة والاستشفاء والوفاة‘‘، جاء في بيان صحفي للحكومة.

وزير الصحة في حكومة ساسكاتشوان، بول ميريمان، قال أمس إنّ مقاطعته كانت في هضبة ممتدة من حالات الـ’’كوفيد - 19‘‘، وشجّع الناس على تناول الجرعتيْن الثالثة والرابعة.

أفضل وسيلة لدينا هي الخروج والحصول على حقنة معززة، التطعيم. يحتاج الناس إلى القيام بذلك لمساعدة نظام الرعاية الصحية لدينا نقلا عن بول ميريمان، وزير الصحة في حكومة ساسكاتشوان

معدلات الجرعة الثالثة في ساسكاتشوان تباطأت في الأسابيع الأخيرة. ففي الأول من شباط (فبراير) كان 48,5% من سكان المقاطعة قد حصلوا على لقاح معزز واحد على الأقل. وفي البيانات الصادرة يوم الخميس الفائت لم تكن هذه النسبة قد ارتفعت سوى 3,2 نقاط مئوية لتبلغ 51,7%.

وأضاف الوزير ميريمان أنّ الحكومة أطلقت حملة دعائية بعنوان ’’دفعة للحماية‘‘ وأنها تريد من الناس تشجيع أصدقائهم وأفراد أسرهم على تلقي الجرعات الداعمة.

’’ألمٌ بسيط في الذراع أو بعض التعب من جرعة معززة يبقى أفضل بكثير من الإقامة في المستشفى‘‘، قال وزير الصحة في ساسكاتشوان، ’’سوف أقف في الصف لتناول جرعتي المعزّزة ما أن يخفضوا سن متناوليها إلى نطاق 40 إلى 50 عاماً‘‘.

يُذكر أنّ اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين ضدّ الأوبئة (CCNI - NACI)، وهي لجنة فدرالية، أوصت في وقت سابق من الشهر الحالي بـ’’نشر سريع‘‘ للجرعات الرابعة للأشخاص الذين بلغوا سنّ الـ80 فما فوق.

(نقبلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)