رحيل أسطورة الهوكي، غي لافلور

’’غي، أحبك، لقد انتهيت من المعاناة ، سنفتقدك كثيراً‘‘، كتبت ليز لافلور، شقيقة أسطورة الهوكي، على موقع ’’فيسبوك‘‘.

’’ببالغ الأسى علمنا بوفاة غي لافلور. جميع أعضاء منظمتنا متأثرون جداً لرحيله‘‘، قال رئيس فريق ’’كناديان دو مونتريال‘‘ ومالكه، جيف مولسون.

عرف لافلور مسيرة استثنائية وظلّ على الدوام بسيطاً، يمكن الوصول إليه، وقريباً من مشجعي وهواة الهوكي في كيبيك وكندا وحول العالم نقلا عن جيف مولسون، رئيس فريق ’’كناديان دو مونتريال‘‘ ومالكه

من جهته، أشار مفوض دوري الهوكي الوطني (LNH - NHL)، غاري بيتمان، إلى الشعبية الهائلة لمهاجم ’’كناديان دو مونتريال‘‘ الراحل.

لم تكن بحاجة لرؤية الاسم والرقم على قميص غي لافلور عندما كان القرص معه. كان لافلور موهوباً بشكل مميَّز وكان يتمتع بأسلوب لا يُضاهى في كل مرة ينطلق فيها على حلبة الجليد في ’’فوروم دو مونتريال‘‘ (Forum de Montréal) نقلا عن غاري بيتمان، مفوض دوري الهوكي الوطني

’’بعد مسيرته المهنية ظلّ يتمتع بشعبية كبيرة في كيبيك حيث كان يخصص ساعات للتوقيع (لعشاق الهوكي) كسفير للمنظمة. ونشأت علاقة قوية جداً ودائمة بين لافلور وعشاق (الهوكي) في مقاطعته الأصلية وفي مدينته بالتبني‘‘، أضاف بيتمان.

ومونتريال هي المدينة التي اختارها لافلور المولود في 20 أيلول (سبتمبر) 1951 في تورسو، وهي مدينة صغيرة في جنوب غرب مقاطعة كيبيك.

وفي سنّ الـ 33 كان لافلور أول لاعب يسجل 50 هدفاً في موسم واحد من دوري الهوكي الوطني.

وكرّر صاحب القميص رقم 10، الملقَّب بـ’’الشيطان الأشقر‘‘، هذا الإنجاز خمس مرات بين عاميْ 1975 و1980.

والتكريم للافلور في يوم رحيله تخطى عائلته وعالمَ الهوكي.

’’غي لافلور، ’الشيطان الأشقر‘، كان فريداً من نوعه على الجليد. كانت سرعته ومهاراته وسجل (أهدافه) مذهلة‘‘، قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘.

بأرقامه القياسية وكؤوس ’’ستانلي‘‘ الخمسة، ألهم عدداً لا يُحصى من الكيبيكيين والكنديين والمشجعين في جميع أنحاء العالم. سنفتقدك يا رقم 10 نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية

’’باسم الأمة الكيبيكية، أود أن أتقدم بأصدق التعازي لأسرة غي لافلور وأحبائه. بوفاته كلّ كيبيك في حالة حِداد. طبع غي لافلور عدة أجيال بإنجازاته الرياضية وأيضاً بلطفه وكرمه‘‘، قال رئيس حكومة مقاطعة كيبيك، فرانسوا لوغو.

’’لقد غادر مبكراً جداً، صغيراً جداً. يذكرنا موته بحالتنا البشرية. الحياة تمر بسرعة مثل مذنَّب أشقر. مثل غي لافلور في تسلقه للجناح الأيمن‘‘، أضاف لوغو.

وقال لوغو إنّ حكومته تتحدث حالياً مع عائلة لافلور بشأن إقامة جنازة وطنية له.

بعد الحصول على إذن من عائلته، ستنظم الدولة الكيبيكية جنازة رسمية. وكل كيبيك ستشيد به. وسننقش إلى الأبد اسم غي لافلور في ذاكرتنا الجماعية نقلا عن فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك

(نقلاً عن موقع راديو كندا مع تفاصيل من وكالة الصحافة الفرنسية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)