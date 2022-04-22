معدل أسعار أدنى من المعدل الوطني يساعد سوق العقارات في ألبرتا

يُتوقَّع أن يبقى نمو أسعار المنازل في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا أقل من المعدل ​الوطني حتى عام 2024، وفقاً للتقرير الأخير حول توقعات الإسكان الصادر عن المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC – SCHL).

ومن المتوقع أن يتراوح معدّل ​​سعر المسكن في إدمونتون، عاصمة ألبرتا وثانية كبريات مدنها، بين 398.000 دولار و437.500 دولار عام 2022، وفقاً لتقرير هذه المؤسسة الفدرالية.

وفي كالغاري، كبرى مدن المقاطعة، يُتوقَّع أن يتراوح معدّل سعر المسكن بين 513.000 دولار و538.000 دولار هذه السنة.

ومن المتوقع أن تستمر الزيادات في الأسعار في كلتا المدينتيْن حتى عام 2024.

لقطة لوسط كالغاري مأخوذة في نيسان (أبريل) 2021. الصورة: Radio-Canada / Axel Tardieu

وفي هذا الوقت، وخارج ألبرتا، يتجاوز معدل سعر المنزل المليون دولار في مدن كبرى أُخرى في كندا مثل فانكوفر، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا والواقعة على ساحل الهادي، أو تورونتو، عاصمة أونتاريو وكبرى مدن البلاد.

ويشير تايلور باردي، المحلّل لدى المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن، إلى أنه لا يوجد مخزون عقاري كافٍ لتلبية الطلب في إدمونتون.

ويرى باردي أنّ الطلب القوي في سوق إعادة البيع يجب أن يدعم الديناميكية المستقرة في المبيعات والزيادةَ في معدلات ​​الأسعار في عام 2022.

ستُترجم قوة هذه السوق والمخزونُ المنخفض للمنازل الجديدة بزيادة هامة في ورش بناء المساكن على المدى القريب نقلا عن تايلور باردي، محلّل لدى المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن

’’نتوقع تحسناً مستمراً في التوظيف وفي النشاط الاقتصادي بشكل عام لغاية عام 2024. وسيحدث ذلك مع تضاؤل ​​تأثيرات الجائحة وبقاء أسعار النفط قوية‘‘، يقول باردي.

يُشار إلى أنّ ألبرتا هي أغنى مقاطعات كندا بالنفط.

مايكل ماك، محلّل آخر لدى المؤسسة، يقول من جهته إنّ ’’أسعار المنازل ستستمر في الارتفاع بنسبة 5%‘‘، لكنه يتوقع حدوث تباطؤ في الزيادات في العامين المقبلين.

’’على الرغم من أننا نلاحظ انتقالاً إلى الأطراف في كالغاري، لا سيما في فئة المنازل المتلاصقة المتشابهة في الشكل وفي فئة المنازل المستقلة، هناك أيضاً قطع أرض أقرب إلى وسط المدينة‘‘، يقول ماك، ’’وهذه يمكن تكثيف البناء فيها لإنشاء مساكن ميسورة التكلفة وأقل تكلفة لمن يشترون منزلاً للمرة الأولى‘‘.

الوكيلة العقارية نادين فول تعمل في سوق كالغاري منذ ثلاثة عقود من الزمن (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Tiphanie Roquette

وشهدت كالغاري بدايات إسكان مهمة عام 2021، ومع دخول هذه المنازل قيد الإنشاء إلى سوق المبيعات سيُتاح المزيد من الخيارات للمشترين لأول مرة.

وتعتقد نادين فول، وهي وكيلة عقارية في كالغاري، أنّ ارتفاع أسعار الفائدة سيبطئ السوق قليلاً، لكنّ قيمة المساكن ستستمر في الارتفاع برأيها.

وتضيف أنّ ارتفاع أسعار المنازل في ألبرتا يزيد من صعوبة شراء منزل أول.

وتذكّر من يريدون تملّك منزل أنّ منزلهم الأول ’’لن يكون منزل أحلامهم‘‘ لكن سيمكنهم بيعه بعد بضع سنوات لشراء المنزل الذي يحلمون به.

وتتوقع المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن انخفاضاً في قدرة المستهلكين على تحمل الإيجارات السكنية بسبب زيادة الطلب والمخزون المنخفض في سوق الإيجارات.

(نقلاً عن تقرير لإيزابيل إيد على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)