أونتاريو تتجاوز ذروة الإصابات بـ’’كوفيد - 19‘‘ في الموجة السادسة

’’نتوقع انخفاضاً مستمراً في المؤشرات الرئيسية في الأسابيع المقبلة‘‘، أضافت أليكساندرا هيلكين، الملحقة الصحفية لوزيرة الصحة في حكومة أونتاريو، كريستين إليوت.

وأحصت وكالة الصحة العامة في المقاطعة 5.038 حالة إصابة جديدة بالـ’’كوفيد - 19‘‘ اليوم. لكنّ هيلكين أشارت إلى أنّ هذا العدد هو نتيجة ’’اللحاق بالبيانات ولا يعكس الارتفاع الحقيقي في عدد الحالات لهذا اليوم‘‘.

ولا يمثّل هذا الرقم سوى الحالات الجديدة التي تمّ تأكيدها من خلال اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) التي يخضع الوصول إليها لقيود.

وتمّ إجراء ما يزيد قليلاً عن 20.800 من هذه الاختبارات يوم أمس، وبلغ معدّل الإيجابية فيها 18,3%.

رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو، الدكتور كيران مور (أرشيف). الصورة: CBC/Evan Mitsui

وسُجِّل في مراكز الرعاية الطويلة الأمد 269 إصابة جديدة اليوم، 203 منها في صفوف النزلاء، وهم من كبار السنّ، و39 إصابة في صفوف الموظفين.

وبلغت حالات الاستشفاء في المقاطعة 1.626، بتراجع 36 حالة عن يوم أمس.

وفي المقابل ارتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 4 حالات ليبلغ 207 حالات، وهذا أعلى مستوى له منذ بداية الموجة السادسة من الجائحة.

وسُجّلت اليوم 19 حالة وفاة جديدة بالوباء.

ومنذ بداية الجائحة قبل سنتيْن ونيف سجّلت أونتاريو 1.229.572 حالة إصابة بالوباء و12.678 حالة وفاة به.

الدكتور بيتر جوني، المدير العلمي للفريق الاستشاري العلمي لمكافحة جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ في أونتاريو (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

والأسبوع الماضي قال الفريق الاستشاري العلمي لمكافحة جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ في أونتاريو إنّ المقاطعة بلغت على ما يبدو ذروة الإصابات في الموجة السادسة من الجائحة استناداً إلى تحاليل تركيز فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي.

وقدّر المدير العلمي للفريق، الدكتور بيتر جوني، أنّ هذه الذروة تجاوزت 100.000 إصابة جديدة يومياً.

ويتوقع الآن الدكتور جوني ارتفاعاً طفيفاً في عدد الإصابات بعد التجمعات التي حصلت في عطلة نهاية الأسبوع الأخير الطويلة بمناسبة عيد الفصح، لكنه يرى أنّ ذلك لن يكون كافياً لتغيير مسار الموجة السادسة.

يُشار إلى أنّ حكومة أونتاريو رفعت إلزامية ارتداء قناع الوجه الواقي في معظم الأماكن العامة ابتداءً من 21 آذار (مارس) الفائت.

وأفاد تقرير صدر في وقت سابق من الشهر الحالي عن وكالة الصحة العامة في المقاطعة أنّ الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بـ’’كوفيد - 19‘‘ وعدد حالات الاستشفاء بسببها، والتي شكّلت الموجة السادسة من الجائحة، مرتبطة بالقرار المذكور بشأن القناع.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)