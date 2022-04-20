كندا ستزوّد أوكرانيا بالمدفعية الثقيلة

وجاء كلام ترودو خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في مدينة دالهاوسي في شمال مقاطعة نيو/نوفو برونزويك الأطلسية وتمحور حول تقديم مساعدات لدور الرعاية الطويلة الأمد.

لكنّ رئيس الحكومة الكندية سُئل في المؤتمر الصحفي عن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل مرحلة جديدة هذا الأسبوع مع تكثيف روسيا هجومها العسكري في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، فردّ على الأسئلة وأضاف أنه سيصدر إعلاناً بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأيام المقبلة.

وقال ترودو إنه على ’’اتصال وثيق‘‘ بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ’’نرد على ما يحتاجونه (الأوكرانيون) على وجه التحديد، وطلبهم الأخير هو أن نمدّهم بالمدفعية الثقيلة‘‘، قال ترودو ردّاً على سؤال.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاطباً البرلمانيين الكنديين في مجلس الشيوخ عبر الإنترنت في 15 آذار (مارس) 2022، ويبدو رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو واقفاً في وسط الصورة. الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

’’قاتل الأوكرانيون كأبطال خلال الأشهر الماضية‘‘، تابع ترودو مضيفاً بأنّ العسكريين الأوكرانيين ’’لا يقاتلون فقط من أجل أوكرانيا‘‘ ولكن ’’من أجل القيم التي يقوم عليها العديد من مجتمعاتنا الديمقراطية الحرة‘‘.

ولهذا السبب، قال ترودو، يجب على كندا ’’مواصلة دعم أوكرانيا‘‘ و’’الوقوف بوجه روسيا‘‘ و’’ضمان ألّا يمتدّ هذا النزاع (إلى بلدان أخرى)‘‘.

وكان ترودو قد تناول موضوع الحرب في أوكرانيا في وقت سابق اليوم عبر الفيديو مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (’’ناتو‘‘)، ينس ستولتنبرغ، ومع حلفاء آخرين مدة 90 دقيقة.

في نهاية الاجتماع أعلن بايدن وجونسون أيضاً أنّ بلديهما يعتزمان تزويد أوكرانيا بمزيد من قطع المدفعية.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة الهولندية مارك روته اليوم في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘ أنّ بلاده ستزود أوكرانيا، بناءً على طلب الرئيس زيلينسكي، بمركبات مدرعة.

’’مع حلفائنا، ندرس تقديم معدات ثقيلة إضافية‘‘، أضاف روته.

يُشار إلى أنّ كندا ضاعفت إعلاناتها ذات النكهة العسكرية في الأسابيع الأخيرة، فوعدت، من بين أمور أخرى، بتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار وبإرسال ما يصل إلى 150 جندياً إضافياً إلى بولندا لمساعدتها في إدارة شؤون اللاجئين الأوكرانيين المتدفقين عليها ولتسهيل انتقال من يرغب منهم إلى كندا.

’’لقد عززنا، في الوقت نفسه، المساعدات العسكرية غير الفتاكة والفتاكة (لأوكرانيا)، وبالطبع نحن جاهزون لتقديم المساعدات الإنسانية‘‘، قال رئيس الحكومة الكندية.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)