برودة طقس غير معتادة تقلق مزارعي الكرز في بريتيش كولومبيا

ولمواجهة هذا الوضع، يستخدم بعض المزارعين طائرات هليكوبتر لدفع الهواء الساخن فوق أشجار الكرز.

رئيس جمعية مزارعي الكرز في بريتش كولومبيا، سوخبول بال، يقول إنّ طائرات الهليكوبتر تخلق تدفقاً من الهواء الساخن بدلاً من ترك الهواء البارد يستقر فوق البساتين ما قد يؤدي إلى إتلاف براعم الأشجار.

ويضيف سوخبول بال أنّ مزارعي الكرز وغيرهم من مزارعي الفاكهة واجهوا تحديات بسبب الظروف الجوية التي تسببت بحرائق وفيضانات وقبة حرارية العام الماضي حيث وصلت الحرارة إلى 50 درجة مئوية في بعض أجزاء بريتيش كولومبيا.

لكن على الرغم من موجة البرد هذه، يشير سوخبول بال إلى أنّ المزارعين في بريتيش كولومبيا لم يُضطروا لمواجهة الثلوج كما حصل مع نظرائهم في بعض مناطق الولايات المتحدة. ويضيف بالتالي أنه يظلّ متفائلاً بموسم كرز جيد.

سلال كرز من غلال وادي أوكاناغان في بريتيش كولومبيا (أرشيف). الصورة: CBC/Jonathan Pinto

من جهته، يعزو دايف راي، وهو عالم أرصاد جوية لدى وزارة البيئة الكندية، درجات الحرارة المتدنية لهذه الفترة من السنة إلى كتلة جوية باردة استقرت فوق المقاطعة.

ويشير إلى أنّ الحرارة انخفضت حوالي سبع درجات مئوية عن المعدل الطبيعي خلال الأسبوع الماضي.

تمّ تحطيم عدد مهم من درجات الحرارة القياسية على امتداد المقاطعة نقلا عن دايف راي، عالم أرصاد جوية في وزارة البيئة الكندية

ويأمل سوخبول بال بأن يستعيد الطقس حرارة أكثر موسمية قبل أن تتفتح البراعم.

وبعض ثمار الكرز يبدأ في النضج في الأسبوع الأول أو الثاني من حزيران (يونيو). وهناك عدة أصناف أُخرى يحين موعد قطافها في آب (أغسطس).

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)