فريلاند تؤكد سعي كندا لتحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي في حرب أوكرانيا

’’لقد ارتُكبت جرائم حرب في أوكرانيا، ويتواصل ارتكابها في أوكرانيا. الأدلة التي رأيناها في بوتشا وأجزاء أخرى من أوكرانيا كانت تحت الاحتلال الروسي مرعبة للغاية ‘‘، قالت فريلاند أمس بعد جولة في منشأة لاحتجاز الكربون في كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا، عندما سُئلت عن جرائم حرب اتُّهِمت روسيا بارتكابها ضدّ مواطنين أوكرانيين وعن استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب.

’’أريد أن أتوقف لحظة لأؤكد أنّ أحد الأشياء التي تحدث هو الاغتصاب المنهجي للنساء والأطفال الأوكرانيين‘‘، أضافت فريلاند.

وقالت فريلاند إنّ كندا ستعمل مع حلفائها الديمقراطيين لمحاكمة المسؤولين عن هذه الفظائع.

يجري استخدام الاغتصاب كسلاح في هذه الحرب وأريد أن تعرف نساء أوكرانيا أننا نَراهنّ، ولن ننسى، وسنعمل مع أوكرانيا ومع حلفائنا الديمقراطيين حول العالم لتقديم الجناة إلى العدالة نقلا عن كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الحكومة الكندية

وفريلاند التي تشغل أيضاً منصب وزيرة المالية، أضافت أنها تحدثت مع نظيرها الأوكراني يوم أمس لتعرض عليه دعم كندا.

وقالت فريلاند أيضاً إنه من المناسب وصف الاحتلال الروسي بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية – كما فعل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو – بما أنّ آلاف الأوكرانيين قد قُتلوا وتعرضوا للوحشية.

وتحدثت فريلاند عن ’’وثيقة تقشعر لها الأبدان‘‘ نُشِرت على موقع إلكتروني روسي قبل 10 أيام ’’وَضعت بالفعل خطة إبادة جماعية في أوكرانيا ودعت إلى إلحاق المعاناة بالأشخاص الذين، وفقاً لهذه الوثيقة، اختاروا خطأً وصف أنفسهم بأنهم أوكرانيون ومعاقبتهم‘‘.

’’ودَعت (الوثيقة) إلى محو كلمة أوكرانيا‘‘، أضافت نائبة رئيس الحكومة الكندية.

وقالت فريلاند إنّ الاحتلال الروسي هو صراع بين الديمقراطية والديكتاتورية وإنّ من مصلحة كندا دعم أوكرانيا.

’’بصراحة، نحن محظوظون حقاً لكون الأوكرانيين مستعدين بشجاعة للقيام بهذه المعركة من أجلنا، ولكونهم مستعدين للوقوف هناك والموت في هذه المعركة‘‘، أضافت فريلاند.

وفي سياق متصل أعلنت كندا أمس عن إرسال ما يصل إلى 150 جندياً إلى بولندا لتوفير الرعاية للاجئين الأوكرانيين والقيام بأعمال تنسيق وتسهيلِ انتقال أعداد منهم إلى كندا للإقامة فيها.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)