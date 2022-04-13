كيبيك: حالات الاستشفاء بسبب كورونا في أعلى مستوى منذ شهريْن

فقد أبلغت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في المقاطعة عن 224 حالة دخول و102 حالة خروج خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويتلقى 83 مريضاً من ضمن العدد الإجمالي العلاجَ في وحدات العناية الفائقة، أي بزيادة 16 مريضاً عن يوم الثلاثاء.

لكنّ رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، أشار إلى أنّ الـ’’كوفيد - 19‘‘ لم يكن السبب الرئيسي لدخول المستشفى مؤخراً لدى نصف المصابين بالوباء.

وحسب المعهد الوطني للصحة العامة في كيبيك (INSPQ)، يبلغ معدّل ​​مدة الإقامة في المستشفى للمصاب بمتغيّر أوميكرون من فيروس كورونا ستة أيام.

متغير أوميكرون أسرع انتشاراً بكثير من متحور دلتا. الصورة: getty images/istockphoto / DMEPhotography

وسُجِّلت اليوم 13 حالة وفاة بالوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات به منذ بداية الجائحة قبل سنتيْن ونيف إلى 14.592 حالة.

وعلى امتداد أسبوع ارتفع معدل الوفيات اليومي بالوباء من 13 حالة إلى 21 حالة.

وقضى بالوباء 2.941 شخصاً على الأقل منذ 5 كانون الأول (ديسمبر) 2021 الذي يُعتبر بداية الموجة الخامسة من الجائحة في كيبيك.

وسُجلت 3.515 حالة إصابة مؤكَّدة في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع معها إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 1.007.006 حالة منذ بداية الجائحة.

لكنّ عدد الحالات التي يتمّ تعدادها لا يعكس الوضع الفعلي للوباء، فمراكز الكشف عن الإصابات محجوزة للمجموعات التي تعتبر ذات أولوية.

في 11 نيسان (أبريل) الجاري تمّ إجراء 22.777 اختبار كشف عن فيروس كورونا، وبلغ معدل الحالات الإيجابية 16,3%.

وعلى صعيد التلقيح، تناول نحو من 40 ألف شخص اللقاح المضاد لكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، وكان الجرعة الرابعة لأكثر من 90% منهم.

وارتفع بذلك عدد جرعات اللقاح المعطاة في كيبيك منذ بداية الجائحة إلى نحو من 19 مليوناً.

وكيبيك هي ثانية المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان، يقيم فيها نحو من 8,64 ملايين نسمة (نافذة جديدة) حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية للربع الأول من العام الحالي.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)