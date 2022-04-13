بنك كندا يرفع معدل الفائدة الأساسي من 0,50% إلى 1%

وهذه أول زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية، أي 50 نقطة أساس، في معدل الفائدة الأساسي منذ أكثر من عقدين من الزمن.

ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة التضخم في الأسعار الذي بلغ معدله السنوي في شباط (فبراير) الفائت 5,7%.

ويتجاوز هذا المعدل توقعات بنك كندا في كانون الثاني (يناير) الفائت بأن يكون معدّل التضخم بحدود 5% خلال النصف الأول من عام 2022.

وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0,50% في 2 آذار (مارس) الفائت ولفت إلى أنه قد يعلن زيادات أُخرى في سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم.

مقر بنك كندا في أوتاوا (أرشيف). الصورة: iStock / Marc Dufresne

الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والأغذية العالمية وأيضاً الاضطرابات المتصلة بسلاسل الإمداد هي كلها عوامل تفسّر ’’المراجعة التصاعدية الكبيرة لتوقعات البنك بشأن التضخم في كندا‘‘، قال بنك كندا في بيان أصدره اليوم.

أدى غزو أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسلع أُخرى أساسية، كما أنّ الحرب تتسبب بمزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية نقلا عن تيف ماكلِم، حاكم بنك كندا

’’كما أننا نشعر بالقلق إزاء اتساع نطاق الضغوط على الأسعار في كندا‘‘، أضاف تيف ماكلِم مشيراً إلى أنّ التضخم في كندا مرتفع للغاية وسيبقى على هذا النحو لفترة أطول مما سبق للبنك أن توقعه.

ورأى ماكلِم أنّ على الكنديين أن يتوقعوا أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع نحو مستويات طبيعية أكثر.

وهذه المستويات ’’الطبيعية‘‘ تعني ’’النطاق الذي نتخيله لسعر فائدة محايد، لا يحفّز الاقتصاد ولا يضغط عليه‘‘، أوضح حاكم المصرف المركزي.

ارتفع سعر الوقود في شباط (فبراير) الفائت بنسبة 32,3% خلال سنة. الصورة: Radio-Canada

وتحذيرات الحاكم ماكلِم بشأن زيادات في أسعار الفائدة في المستقبل تكررت في البيان الصادر عن بنك كندا.

’’بما أنّ الاقتصاد يدخل مرحلة من الطلب الزائد وأنّ التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف، يعتقد مجلس الإدارة أنّ أسعار الفائدة سترتفع أكثر‘‘، قال بنك كندا في بيانه.

’’سيتم توجيه توقيت الزيادات اللاحقة في أسعار الفائدة ووتيرتها من خلال تقييم البنك المستمر للاقتصاد والتزامِه بتحقيق هدف التضخم البالغة نسبته 2%‘‘، أضاف البيان.

وكان بنك كندا قد خفّض معدل الفائدة الأساسي إلى مستوى 0,25% في أواخر آذار (مارس) 2020، عقب وصول جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ إلى كندا، في مسعى منه لدعم الاقتصاد الوطني، وأبقاه عند هذا المستوى حتى 2 آذار (مارس) الفائت.

(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)