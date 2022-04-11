الزيادة الكبيرة في الإصابات في أونتاريو مرتبطة برفع إلزامية ارتداء القناع

’’مراقبة دقيقة للاتجاهات الوبائية منذ 21 آذار (مارس) 2022 تشير إلى ارتباط زمني يتوافق مع الزيادة اللاحقة في عدد الحالات المؤكدة من ’كوفيد - 19‘ وحالات الاستشفاء‘‘، جاء في التقرير الصادر يوم الجمعة عن وكالة الصحة العامة في أونتاريو.

واليوم عقد رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو، الدكتور كيران مور، مؤتمراً صحفياً بعد صمت إعلامي طويل.

وأوصى الدكتور مور ’’بشدة‘‘ خلال مؤتمره الصحفي بـ’’الاستمرار في ارتداء قناع وجه ثلاثي الطبقات معدَّل بشكل مناسب أو ارتداء قناع طبي، وذلك في كافة الأماكن العامة الداخلية‘‘ على الرغم من رفع إلزامية وضعه في معظم الحالات.

رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو، الدكتور كيران مور (أرشيف). الصورة: CBC/Evan Mitsui

وشهدت كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان زيادة بنسبة 40% في عدد حالات الاستشفاء بسبب الـ’’كوفيد - 19‘‘ خلال أسبوع مع بلوغه 1188 حالة يوم السبت.

وأونتاريو هي حالياً في منتصف الموجة السادسة من الجائحة، وهي موجة ناجمة عن الإصابات بسلالة BA.2 الفرعية السريعة الانتشار من متحور أوميكرون، حسب وكالة الصحة العامة في المقاطعة.

وحسب الوكالة، تشير الدلائل إلى أنّ حملاً فيروسياً مرتفعاً قادر على لعب دور في زيادة قابلية انتشار متحور أوميكرون BA.2.

عدد الحالات المؤكدة ومعدلاتُ إيجابيةِ نتائج الاختبار تسجل ارتفاعاً، وهي حالياً الأعلى منذ بدء الجائحة وتشير إلى أنّ أونتاريو هي في مرحلة صعودية من موجةٍ سادسة نقلا عن مُقتطف من تقرير جديد لوكالة الصحة العامة في أونتاريو

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي قال مدير الفريق الاستشاري العلمي لمكافحة جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ في أونتاريو (The Ontario COVID-19 Science Advisory Table)، الدكتور بيتر جوني، إنّ بيانات الصرف الصحي تظهر أن المقاطعة تسجّل ما بين 100 ألف و 120 ألف إصابة جديدة بالوباء يومياً.

وفي تقريرها أشارت أيضاً وكالة الصحة العامة إلى أنّ أونتاريو يمكن أن تشهد زيادة في عدد الإصابات بين الأطفال. وتعتقد الوكالة أنّ هذا قد يؤثر على قدرة الخدمات الاستشفائية في طب الأطفال ويؤدي إلى تعطيل جديد للتعليم بصيغة حضورية في المدارس.

ويمكن لإعادة العمل بإلزامية ارتداء قناع الوجه داخل المدارس والأماكن العامة الأخرى ولتوسيع نطاق هذا الإجراء إلى الأماكن العالية الخطورة أن يكونا فعاليْن في الحد من انتقال العدوى الوبائية، حسب وكالة الصحة العامة.

وتعتقد الوكالة أنّ على مسؤولي الصحة العامة أن يؤكّدوا أمام الناس على أهمية ارتداء القناع الواقي للتخفيف من حدّة الموجة السادسة.

وترى الوكالة أنّ العودة إلى تدابير صحية أكثر صرامة واعتماد استراتيجية تطعيم أفضل قد تخففان من الطفرة الوبائية لمتحور أوميكرون BA.2 السريع الانتشار.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)