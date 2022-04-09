ارتياح في بريتيش كولومبيا للـ380 مليون دولار لمكافحة حرائق الغابات في ميزانية فريلاند

ستُُوزَّع هذه الأموال على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن ضمن هذا المبلغ الإجمالي ستحصل وزارة الموارد الطبيعية في الحكومة الفدرالية على 269 مليون دولار كدعم استثنائي لمرة واحدة لمساعدة المقاطعات في شراء معدات لمكافحة الحرائق، كالمركبات مثلاً.

وحسب عمدة بلدة أشكروفت، باربرا رودِن، تفاقمت المشكلة الصيف الماضي عندما شهدت بريتيش كولومبيا أحد أسوأ مواسم الحرائق.

وغالباً ما تهدّد حرائق الغابات أكروفت الواقعة على مسافة ساعة بالسيارة إلى الغرب من مدينة كاملوبس.

وكانت رودِن تتمنى أيضاً تمويلاً أكثر استهدافاً بالشراكة مع حكومة بريتيش كولومبيا والمجتمعات المحلية. ’’إنها في وضع أفضل لمعرفة احتياجات بريتيش كولومبيا‘‘، تعتقد عمدة أشكروفت.

وتشيد رودِن بتدريب 1000 إطفائي تضمّن تأهيلهم معلومات في مجال مكافحة الحرائق مكتسبة من السكان الأصليين. لكنها تضيف أنّ المقاطعة تعاني نقصاً كبيراً في الإطفائيين.

طائرة مروحية تراقب حريق الغابات قرب بلدة أشكروفت في بريتيش كولومبيا في صيف 2021. الصورة: BC Wildfire/Twitter

وتأسف عمدة أشكروفت لأنّ الميزانية الفدرالية ركّزت بشكل أساسي على مكافحة حرائق الغابات بدلاً من التركيز على سبل منع وقوعها.

وأسوةً بعمدة أشكروفت، كان المتحدث باسم بلدية ميريت، غريغ لويس، يودّ الحصول على مزيد من التمويل. فبلدته، الواقعة على مسافة ساعة وربع بالسيارة شمال أشكروفت، كانت مهددة بحرائق الغابات نفسها التي اجتاحت بلدة ليتون الصيف الماضي.

ويرى لويس أنّ منع وقوع الحرائق ومكافحتها يتطلبان وقتاً ويحتاجان، على وجه الخصوص، للابتكار.

فبلدته، على سبيل المثال، تستخدم الماعز لترعى على الأعشاب والحشائش الجافة التي يمكن أن تغذي انتشار الحرائق.

نائبة رئيس الحكومة وزيرةُ المالية كريستيا فريلاند تقدّم الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2022 - 2023 بعد ظهر الخميس 7 نيسان (أبريل) 2022 في مجلس العموم في أوتاوا. الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

يُشار إلى أنّ الوزيرة فريلاند أعلنت أيضاً في ميزانيتها عن استثمار 39,2 مليون دولار ستقوم وزارة خدمات السكان الأصليين بتوزيعها على الأمم الأُوَل في مختلف أنحاء كندا لشراء معدات.

وهذا الاستثمار بالغ الأهمية حسب كلارينس لوي، زعيم مجتمع السكان الأصليين في مدينة أوسويوس في أقصى جنوب وادي أوكاناغان في جنوب بريتيش كولومبيا. فمنطقة أوكاناغان تعاني كثيراً بسبب حرائق الغابات.

ويشير لوي إلى أنّ حرائق الغابات التهمت الصيف الفائت قرابة نصف الـ32.000 هكتار من الأراضي التي تخصّ السكان الأصليين في هذه المنطقة.

وهذه خسارة غير مسبوقة فيما تعيش مجتمعات السكان الأصليين هناك بشكل رئيسي من أراضيها.

ويُسِر لوي أن تكون الحكومة الفدرالية اعترفت بأنّ المعارف التقليدية للسكان الأصليين مهمة في مكافحة حرائق الغابات.

نحن في وضع جيد للمساعدة في هذه المعركة، ونعرف أراضينا عن ظهر قلب نقلا عن كلارينس لوي، زعيم مجتمع السكان الأصليين في أوسويوس في بريتيش كولومبيا

(نقلاً عن تقرير لأميليا مشهور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)