ارتفاع متواصل في عدد المصابين بكورونا في مستشفيات أونتاريو

فقد سُجِّلت 52 حالة استشفاء جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة ليبلغ عددها الإجمالي 1126 حالة. وهذا أعلى رقم منذ 19 شباط (فبراير) الفائت عندما كان هناك 1191 حالة استشفاء.

ومن ضمن حالات الاستشفاء هناك 159 حالة في أقسام العناية المركزة، بتراجع 9 حالات.

وعلى سبيل المقارنة، كان عدد حالات الاستشفاء قبل أسبوع 807، من بينها 166 حالة في العناية المركزة.

أمّا العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة في الساعات الـ24 الأخيرة فبلغ 4224 حالة. وهذا مستوى لم يُسجَّل منذ كانون الثاني (يناير) الفائت.

وتفيد بيانات السلطات الصحية أنّ 47% من المصابين أُدخلوا المستشفيات بسبب أعراض ’’كوفيد - 19‘‘ وأنه تمّ تشخيص الآخرين في وقت لاحق، بعد إدخالهم إليها.

و66% من المرضى المصابين بالـ’’كوفيد - 19‘‘ في أقسام العناية الفائقة أُدخلوا إليها بسبب أعراض الوباء.

وسُجِلت 16 حالة وفاة إضافية بالوباء، ليرتفع عدد حالات الوفاة به منذ بداية الجائحة في آذار (مارس) 2020 إلى 12.527.

وحالات الإصابة الـ4224 الجديدة المذكورة أعلاه تمّ التحقق منها بواسطة اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). لكنّ هذا العدد يشكل تقديراً ناقصاً نظراً لمحدودية الوصول إلى اختبارات من هذا النوع.

فأونتاريو تشهد حالياً ما بين 100 ألف و120 ألف إصابة جديدة بالوباء يومياً، وفقاً لتقديرات الفريق الاستشاري العلمي لمكافحة جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ في المقاطعة (The Ontario COVID-19 Science Advisory Table)، ممّا يشير إلى أنّ الوضع في كبرى المقاطعات الكندية بعدد السكان سيء كما كان في ذروة الموجة الخامسة من الجائحة في بداية كانون الثاني (يناير).

ولمواجهة هذه الموجة السادسة من الجائحة، طالبت أحزاب المعارضة حكومة الحزب التقدمي المحافظ برئاسة دوغ فورد بإعادة فرض ارتداء قناع الوجه الواقي في المدارس وسائر الأماكن العامة.

وكانت حكومة فورد قد رفعت إلزامية ارتداء القناع في معظم الأماكن العامة، ومن ضمنها المدارس، في 21 آذار (مارس) الفائت.

لكنّ دوغ فورد، الذي يواجه الناخبين بعد أقل من شهريْن، رفض ذلك قائلاً إنّ المستشفيات لديها القدرة على التعامل مع ما اعتبره ’’ارتفاعاً بسيطاً‘‘ في الإصابات.

ووفقاً لوزيرة الصحة، كريستين إليوت، ’’لا داعي للذعر‘‘. وهي أشارت إلى أنّه كان من المتوقع حصول زيادة في عدد الإصابات وحالات الاستشفاء مع رفع القيود الصحية المتصلة بالجائحة.

وفي سياق متصل، يمكن لسكان أونتاريو الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر أن يتلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد للـ’’كوفيد - 19‘‘ ابتداءً من اليوم.

يُشار إلى أنّ أونتاريو على موعد مع انتخابات تشريعية عامة في 2 حزيران (يونيو) المقبل.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)