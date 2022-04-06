كيبيك: مشروع قانون لتعزيز حماية الحرية الأكاديمية

هذا ما خلصت إليه وزيرة التعليم العالي في حكومة كيبيك، دانييل ماكان، التي قدّمت اليوم مشروع القانون رقم 32 الذي ينصّ على أنّه يجب أن تتوفّر إمكانية ممارسة التعليم الجامعي دون قيود ’’عقائدية أو أيديولوجية أو أخلاقية‘‘.

وبمجرّد إقرار مشروع القانون، يتعيّن على كل مؤسسة جامعية اعتماد سياسة حرية أكاديمية والتحقق من تنفيذها، ومن ضمن ذلك الالتزام بالتحقق من أنّ الشكاوى الواردة في هذا الصدد ترتكز إلى أسس سليمة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجامعة تعيين شخص مسؤول بشكل خاص عن الحرية الأكاديمية ومكلَّف بتطبيق سياسة المؤسسة في هذا الشأن.

ترأَّس اللجنة العلمية والتقنية المستقلة حول الاعتراف بالحرية الأكاديمية في البيئة الجامعية الوزيرُ الكيبيكي السابق أليكساندر كلوتييه الذي أصبح نائب رئيس جامعة كيبيك في شيكوتيمي (UQAC). الصورة: Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

ويأتي تقديم مشروع القانون اليوم بعد التقرير المقدَّم في كانون الأول (ديسمبر) الفائت من قبل لجنة خبراء كُلِّفت برفع توصيات للحكومة من أجل ضمان استقلالية مجتمع الجامعة وحرية التعبير لديه.

وترأَّس اللجنة العلمية والتقنية المستقلة حول الاعتراف بالحرية الأكاديمية في البيئة الجامعية الوزيرُ الكيبيكي السابق أليكساندر كلوتييه الذي أصبح نائب رئيس جامعة كيبيك في شيكوتيمي (UQAC).

وفي مقابلة هاتفية مع وكالة الصحافة الكندية قال كلوتييه إنه مرتاح جداً لرد الحكومة الذي تناول أهم التوصيات الواردة في تقريره، خاصة فيما يتعلق بتسوية الخلافات.

ويرى كلوتييه أنه فيما يتعلق بحرية التعبير في البيئة الجامعية، فإنّ كيبيك في طور وضع نفسها كرائدة على الصعيد العالمي بفضل مشروع القانون المقدَّم اليوم.

الأستاذة الجامعية فيروشكا ليوتنان دوفال في مقابلة تلفزيونية. الصورة: Avanti Groupe / Karine Dufour

وتشكلت لجنة كلوتييه من قبل الحكومة الكيبيكية في آب (أغسطس) الماضي بعد عدد من الحوادث التي وقعت في الأوساط الأكاديمية وتناولتها الأخبار، من ضمنها تعليق عمل الأستاذة في جامعة أوتاوا فيروشكا ليوتنان دوفال في أعقاب شكوى ضدها لاستخدامها، بالإنكليزية، كلمة ’’زنجي‘‘ في إطار أكاديمي في قاعة صفها، ما أثار ضجة كبيرة وحملة تضامن مع الأستاذة (نافذة جديدة).

وهذه الكلمة التي تبدأ بحرف ’’N‘‘ بالإنكليزية كما بالفرنسية هي تحوير مهين لكلمة ’’زنجي‘‘ وتُعتبَر من التابوهات في كندا والولايات المتحدة ودول عديدة أُخرى لأنها عنصرية.

(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)