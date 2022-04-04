دعم بأكثر نصف مليار دولار من الحكومة الفدرالية وحكومة أونتاريو لـ’’جنرال موتورز‘‘

وسبق لجنرال موتورز أن أعلنت عن استثمار 2 مليار دولار لإنتاج شاحنات كهربائية في إنجرسول وتجميع شاحنات ’’بيك أب‘‘ من طراز ’’شيفروليه سيلفرادو‘‘ في أوشاوا.

رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو، دوغ فورد، الذي سيواجه الناخبين بعد أقل من شهريْن، قال اليوم إنّ هذا الاستثمار ’’سيضمن 2.600 وظيفة هنا في أوشاوا‘‘.

وسيوفّر الاستثمار أيضاً نوبة عمل ثالثة في مصنع أوشاوا لإنتاج المزيد من شاحنات ’’شيفروليه سيلفرادو‘‘.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج ’’جنرال موتورز‘‘ الشاحنات الكهربائية في إنجرسول في وقت لاحق من العام الحالي.

هذا التصويت على الثقة من قبل ’’جنرال موتورز‘‘ في أونتاريو هو دليل آخر على أنه من خلال جذب استثمارات تغيّر المعطيات، تؤمّن حكومتنا قطاع السيارات لدينا للجيل القادم من العمال نقلا عن دوغ فورد، رئيس حكومة أونتاريو

’’هذا دليل على أنّ قطاع السيارات الكندي سيبقى هنا على المدى الطويل. وإعلان اليوم يعني المزيد من الوظائف والمزيد من السيارات النظيفة ونمواً اقتصادياً أكبر لجميع الكنديين‘‘، أضاف من جهته وزير الابتكار والعلوم والصناعة في الحكومة الفدرالية، فرانسوا فيليب شامبان.

تساعد هذه الشراكة مع حكومتيْ أونتاريو وكندا ’’جنرال موتورز‘‘ في بناء صناعة أكثر تنوعاً وابتكاراً واستدامة وسلسلة توريد سيارات كهربائية للمستقبل، ونحن فخورون بالقيام بذلك هنا في كندا نقلا عن ماريسا ويست، رئيسة الفرع الكندي في ’’جنرال موتورز‘‘

وتخطط الشركة لإنزال 30 طرازاً من السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2025 والقضاء على انبعاثات عوادم المركبات الخفيفة الجديدة بحلول عام 2035.

يُشار إلى أنّ أونتاريو على موعد مع انتخابات تشريعية عامة في 2 حزيران (يونيو) المقبل.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)