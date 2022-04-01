تمويل من الحكومة الفدرالية لأربعة مشاريع للوقاية من العنف المسلح في مونتريال

فقد أعلن اليوم وزير السلامة العامة الفدرالي ماركو منديتشينو عن تخصيص 5 ملايين دولار لتمويل أربعة مشاريع في منطقة مونتريال الكبرى في إطار ’’الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجريمة‘‘.

أفضل طريقة لحماية مجتمعاتنا المحلية من العنف المتصل بالأسلحة النارية والسلوكيات الإجرامية الأُخرى هي إيقافه قبل أن يبدأ نقلا عن ماركو منديتشينو، وزير السلامة العامة الفدرالي

’’المشاريع الأربعة المعلَن عنها اليوم تفعل ذلك بالضبط: مساعدة الشباب على الاستعداد لحياة ناجحة‘‘، أضاف الوزير منديتشينو في بيان.

وأعلن وزير السلامة العامة عن هذه المشاريع في ’’مؤسسة تريفور وليامز للأطفال‘‘ في مدينة ويستماونت في قلب جزيرة مونتريال.

وقدّمت الحكومة للمؤسسة 713 ألف دولار لبرنامجها ’’أبطال تريفور وليامز لمكافحة الجريمة‘‘ (Trevor Williams Champions of Crime Prevention).

ويقدّم هذا المشروع خدمات ودعماً للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و25 عاماً في مونتريال، من مساعدتهم على تعلم المهارات التي ستؤدي إلى فرص تعليم وعمل إلى توفير رعاية الصحة النفسية لهم.

وتتوقع الحكومة الفدرالية أن يحدث هذا البرنامج فرقاً في حياة أكثر من 700 طفل وشاب كلّ سنة.

وزير السلامة العامة الفدرالي، ماركو منديتشينو (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

مشروع آخر هو ’’طعم الحياة‘‘ (Goût de Vivre) التابع لمنظمة ’’بيت هايتي‘‘ (Maison d'Haïti)، وحصل على أكثر بقليل من مليون دولار.

ويهدف هذا المشروع لوقاية الأطفال والأحداث المتراوحة أعمارهم بين 9 أعوام و17 عاماً في حيّ ’’فيلراي - سان - ميشال‘‘ (Villeray – Saint-Michel) في مونتريال من العنف والانخراط في عصابات الجريمة.

وتلقت ’’شبكة مجتمع السكان الأصليين في مونتريال‘‘ 1,6 مليون دولار لمشروعها ’’استراتيجية السلامة والانتماء والرفاهية للسكان الأصليين المقيمين في منطقة مونتريال الكبرى‘‘.

ويضمن هذا المشروع سلامة السكان الأصليين في مونتريال الكبرى ورفاهيتهم مع التركيز على منع أعمال العنف بين شبابهم.

وتلقت منظمة ’’كاكتوس‘‘ (Cactus Montréal) المونتريالية 1,7 مليون دولار لمشروعها ’’ترانسبورت‘‘ Transport-e الذي يهدف لمساعدة عاملات وعاملي الجنس المتحولين جنسياً الراغبين في الخروج من هذا الميدان.

وكانت عمدة مونتريال، فاليري بلانت، قد أعلنت أمس عن تخصيص 7 ملايين دولار للحد من أعمال العنف المسلح في المدينة.

(نقلاً عن موقع راديو كندا وموقع الحكومة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)