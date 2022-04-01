كندا تريد أن تُطرَد روسيا من مجموعة العشرين

وتتكوّن مجموعة العشرين من أكثر الاقتصادات تطوراً في العالم.

’’ليس من المنطقي إجراء مناقشة حول النمو الاقتصادي العالمي في الوقت الذي تجلس فيه الدولة المسؤولة عن جزء كبير من الاضطرابات حول الطاولة وتتظاهر بالمساهمة‘‘، قال ترودو للصحفيين الذين تجمعوا حوله فيما كان يهمّ بدخول قاعة مجلس العموم للمشاركة في فترة الأسئلة.

وبرأي ترودو يجب على الدول الأعضاء في مجموعة العشرين أن تجري ’’مناقشة‘‘ حول طرد روسيا، إمّا بشكل دائم أو بالحد الأدنى، في الاجتماع المقبل.

’’لا أستطيع أن أفهم كيف هناك قادة مثلي يمكنهم الجلوس مع فلاديمير بوتين حول الطاولة نفسها للتظاهر بأنّ كلّ شيء على ما يرام‘‘، قال رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا.

أظهر الرئيس بوتين عدم احترام كامل للقانون والنظام الدوليين ولرفاهية الدول الأُخرى وسيادتها نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / AP/Mikhail Klimentyev

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد دعا لخطوة مماثلة بحقّ روسيا الأسبوع الماضي من بروكسيل بعد سلسلة اجتماعات طارئة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (’’ناتو‘‘) تمحورت حول موضوع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن إنه أثار القضية مع آخرين من قادة دول مجموعة العشرين وشرح لهم أنه يفضل سحب روسيا من المجموعة. ولكن إذا لم توافق إندونيسيا، التي تستضيف القمة المقبلة، أو دول أخرى على هذا الاقتراح، فسيطلب السماح للقادة الأوكرانيين بالمشاركة في المحادثات.

حزب المحافظين، الذي يشكّل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، علّق على دعوة ترودو لطرد روسيا من مجموعة العشرين بالقول إنه اقترح هذا الأمر منذ أكثر من شهر وإنه دعا أيضاً لبذل جهود لطرد روسيا من منظمات أُخرى مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

عضو مجلس العموم أليكساندر بولريس، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Martin Ouellet

وقال الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، إنه يوافق على استبعاد روسيا من مجموعة العشرين ويطالب الحكومة حتى بالذهاب ’’أبعد‘‘ من ذلك من أجل عزل روسيا بشكل أكبر على الساحة الدولية.

وقال في هذا الصدد النائب أليكساندر بولريس، نائب زعيم الحزب، إنّ على كندا السعي لطرد روسيا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومن مجلس المنطقة القطبية الشمالية.

ومن المقرر أن تنعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) في جزيرة بالي الإندونيسية.

وقال رئيس الحكومة الكندية إنه أبلغ الرئيس الإندونيسي عن مطلبه بطرد روسيا من المجموعة.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)