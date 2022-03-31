بريتيش كولومبيا: خطة عمل لضمان حقوق السكان الأصليين

يُذكر أنه في عام 2019 أصبحت بريتيش كولومبيا أول واحدةٍ بين مقاطعات كندا العشر تنفّذ مبادئ الإعلان الأممي المذكور.

ويعترف هذا النص على وجه الخصوص بحق السكان الأصليين في تقرير المصير وفي الحصول على تعويضات إذا تمّ مصادرة أراضيهم التقليدية أو استغلالها دون موافقتهم.

وزير العلاقات مع السكان الأصليين والمصالحة في حكومة بريتيش كولومبيا، موراي رانكين، قال إنه يسر مقاطعته أن تصنع ’’التاريخ مرة أُخرى‘‘ من خلال تبني أوّل خطة عمل يتمّ وضعها بالاشتراك مع الأمم الأُوَل من أجل ضمان احترام مبادئ الإعلام الأممي.

بعد عاميْن من المناقشات ’’حان وقت العمل‘‘، قال، مسروراً هو الآخر، جون هاكيت، ممثل تحالف أمم المعاهدة الحديثة في بريتيش كولومبيا (Alliance of BC Modern Treaty Nations)، وهي مجموعة من الأُمم الأُول التي تناضل من أجل تنفيذ معاهدات حديثة في كبرى مقاطعات غرب كندا بعدد السكان واحترام الحقوق المنبثقة عنها.

وزير العلاقات مع السكان الأصليين والمصالحة في حكومة بريتيش كولومبيا، موراي رانكين (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

وتضمّ خطة حكومة الحزب الديمقراطي الجديد في بريتيش كولومبيا، اليساري التوجّه، والتي وُضعت بالتشاور مع السكان الأصليين، 89 ’’تدبيراً ملموساً‘‘.

وتأمل حكومة جون هورغان بتنفيذ جميع هذه التدابير في غضون خمس سنوات كي يتم احترام المبادئ التي وضعتها الأمم المتحدة.

من التعليم إلى العدالة مروراً بالبيئة، تطال المهام التي حددتها المقاطعة لنفسها العديد من المجالات، من بينها التعاون مع الشعوب الأصلية بشأن قضايا تتعلق بالحفظ والتنوع البيولوجي، بما في ذلك حماية الأنواع المعرضة للخطر.

وتأمل المقاطعة، من بين أمور أخرى، في تطوير استراتيجيات تعاونية لتنشيط تجمعات سمك السلمون وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل ودمج ممارسات السكان الأصليين في الوقاية من حرائق الغابات.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة بريتيش كولومبيا في فيكتوريا. الصورة: Radio-Canada / Michael Mcarthur

ويأتي هذا الإعلان من سلطات بريتيش كولومبيا في وقت لا تزال فيه إدارة أراضي السكان الأصليين غير المتنازَل عنها موضع خلاف في المقاطعة.

يُذكر في هذا السياق أنّ أُمّة نوتشاتلاهت (Nuchatlaht) هي أمام المحكمة العليا في بريتيش كولومبيا منذ أسبوع من أجل الحصول على سند ملكية لأراضي الأجداد يتعلق بأرض تقع في جزيرة فانكوفر، موطنها الأصلي.

وبالتالي ترغب هذه الأمّة من السكان الأصليين في الحصول على حقها في إدارة الأرض من خلال مواجهة حكومة المقاطعة في المحكمة.

وإذا كان لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به، يتفق ممثلو السكان الأصليين الذين حضروا مراسم إعلان خطة العمل على أنّ الخطة تشكل خطوة إضافية في الاتجاه الصحيح.

’’إنها خطوة مهمة نحو المصالحة واحترام المقاطعة التزاماتها‘‘، أكّد جون هاكيت، ’’لا سيما فيما يتعلق باحترام المعاهدات والحقوق المتأصلة‘‘.

(نقلاً عن تقرير لكلويه ديوريه دو بيريني على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)