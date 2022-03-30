أونتاريو: الضريبة على مشتري العقارات الأجانب ترتفع إلى 20% وتشمل كل المقاطعة

بالإضافة إلى ذلك سيتم فرض هذه الضريبة على المشترين الأجانب في كلّ أونتاريو، فلا تقتصر، كما في السابق، على المنطقة المعروفة بـ’’حدوة الحصان الذهبية الكبرى‘‘ (Greater Golden Horseshoe) التي تضمّ منطقة تورونتو الكبرى (GTA) وعدة مدن مجاورة ويقيم فيها نحو ثلثيْ سكان المقاطعة.

هذا ما أعلنته حكومة الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو برئاسة دوغ فورد في بيان صحفي بعد ظهر أمس، مضيفة أنّ هذا التعديل على القانون يندرج في إطار خطة عملها بشأن الإسكان.

ويستهدف هذا التعديل ’’الأجانب والشركات الأجنبية والوكلاء الخاضعين للضريبة‘‘ الذين يشترون العقارات في أونتاريو، كما ذكر بيان حكومة كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

’’سيؤدي رفع معدل الضريبة إلى 20% وتطبيقه على مستوى المقاطعة إلى تعزيز الجهود المبذولة لردع المستثمرين غير المقيمين عن المضاربة في سوق العقارات في أونتاريو وسيُيَسِّر لسكان أونتاريو تملّك العقارات‘‘، أضاف البيان.

تعمل حكومتنا على زيادة العرض والمساعدة في إبقاء التكاليف منخفضة لعائلات أونتاريو ومشتري المنازل، لا للمضاربين الأجانب الذين يتطلعون إلى جني أرباح سريعة نقلا عن بيتر بيثلنفالفي، وزير المالية في حكومة أونتاريو

أبراج سكنية في تورونتو ويبدو في وسط الصورة برج ’’سي ان‘‘ (CN Tower)، أعلى بناء في العالم عند الانتهاء من تشييده عام 1976. الصورة: La Presse canadienne / Cole Burston

وكان الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، الذي يشكّل المعارضة الرسمية، والحزب الأخضر في أونتاريو قد طالبا بتوسيع نطاق هذه الضريبة المفروضة على المشترين الأجانب لتشمل كلّ أونتاريو وزيادة نسبتها إلى 20%.

بالإضافة إلى ذلك، كان يحقّ، بموجب القانون القديم، للطلاب الأجانب المسجلين في دراسات بدوام كامل لمدة عامين على الأقل بعد شراء عقار كما للرعايا الأجانب الذين عملوا باستمرار بدوام كامل لمدة عام واحد بعد شراء عقار، استردادُ بعض الضرائب. لكن في التعديلات المعلن عنها أمس لن يعود هؤلاء مؤهلين لتلك الاستردادات الضريبية.

لكنّ الخصومات والإعفاءات الأُخرى للحاصلين حديثاً على حقّ الإقامة الدائمة في كندا ستظل متاحة في أونتاريو، كما قالت حكومة المقاطعة، بما في ذلك إمكانية ’’للرعايا الأجانب الذين يدرسون أو يعملون في أونتاريو والذين يصبحون مقيمين دائمين في كندا لتقديم طلب للحصول على الخصم المالي‘‘.

وأضاف البيان أنّ حكومة أونتاريو تعمل أيضاً مع بلديات المقاطعة لفرض ضريبة على المساكن الشاغرة.

وقامت بلدية تورونتو بالفعل بفرض ضريبة من هذا النوع، فيما تعمل بلديات أخرى على القيام بذلك.

يُشار إلى أنّ تقريراً حديثاً أعده فريق عمل درسَ القدرة على تحمل تكاليف السكن في أونتاريو أفاد أنّ أسعار المساكن في المقاطعة تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الماضي، متجاوزة بكثير نموّ دخل الأفراد.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)