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كندا تتأهل لكأس العالم في كرة القدم لأول مرة منذ 1986
حقّق منتخب كندا للرجال في كرة القدم انتصاراً تاريخياً بعد ظهر أمس في تورونتو بتأهله لبطولة كأس العالم للمرة الأولى في 36 عاماً نتيجة فوزه على منتخب جامايكا بأربعة أهداف نظيفة في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم (’’كونكاكاف‘‘ CONCACAF).
وجرت المباراة على ملعب ’’بي أم أو فيلد‘‘ (BMO Field) في كبرى المدن الكندية أمام 30 ألف متفرج في طقس متجمد.
وسجّل لكندا أهداف الفوز كلٌّ من سايل لارين (في الدقيقة الـ13) وتاخون بوكانان (في الدقيقة الـ44) وجونيور هُويلِت (في الدقيقة الـ82).
أما الهدف الرابع فسجله اللاعب الجامايكي آدريان ماريابا في شباك فريقه في محاولة فاشلة لإنقاذها من تسديدة للكندي سام أديكوبي.
وعلى الرغم من أنهم خففوا الضغط قليلاً في الشوط الثاني، سيطر اللاعبون الكنديون على المباراة من مختلف الجوانب.
وعلى وجه الخصوص، في مجال المنافسة على حيازة الكرة كانت للمنتخب الكندي السيطرة بنسبة 54% مقابل 46% للمنتخب الجامايكي. أما في مجال التسديد على مرمى الخصم، فكان تفوق اللاعبين الكنديين شديد الوضوح مع 20 تسديدة لهم مقابل 2 للجامايكيين.
ويؤمّن هذا الفوز لكندا مشاركتها في بطولة كأس العالم لعام 2022 التي تستضيفها قطر من 21 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 18 كانون الأول (ديسمبر).
وستكون هذه أول مشاركة كندية في بطولة كأس العالم لأكثر الرياضات شعبية حول العالم منذ عام 1986 في المكسيك والثانية على الإطلاق منذ البطولة الأولى في الأوروغواي عام 1930.
ومع هذا الفوز أيضاً يصبح البريطاني جون هيردمان أول مدرّب يقود منتخب كندا للرجال ومنتخبها للنساء إلى كأس العالم. وسبق لهيردمان أن درّب المنتخب النسائي من عام 2011 حتى عام 2018 عندما تولى تدريب منتخب الرجال.
كندا بلد كرة قدم، يا صديقي. من الأفضل لنا تصديق ذلك. وسوف نستمر في المضي قُدماً. لقد بدأنا للتوّ
ويرى قائد المنتخب الكندي، أتيبا هاتشينسون، أنّ أموراً كثيرة تغيرت في الفريق الوطني منذ أن أصبح بعهدة هيردمان.
’’لقد جلب الأمل. خلال أحد لقاءاتنا الأولى أخبرنا أننا ذاهبون إلى كأس العالم‘‘، قال الكابتن هاتشينسون، لاعبُ الوسط، عن هيردمان.
’’لقد عملنا من أجل شق طريقنا، وأصبحنا، كفريق، أقوى شيئاً فشيئاً. نما فينا الأمل والثقة وبدأنا في الأداء وفي تحقيق النتائج، ووصلنا إلى نقطة حيث كل مباراة لعبناها شعرنا أنه يمكننا الفوز بها، بغضّ النظر عمّن هو الخصم‘‘، أضاف هيردمان.
(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)