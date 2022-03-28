كندا تتأهل لكأس العالم في كرة القدم لأول مرة منذ 1986

وجرت المباراة على ملعب ’’بي أم أو فيلد‘‘ (BMO Field) في كبرى المدن الكندية أمام 30 ألف متفرج في طقس متجمد.

وسجّل لكندا أهداف الفوز كلٌّ من سايل لارين (في الدقيقة الـ13) وتاخون بوكانان (في الدقيقة الـ44) وجونيور هُويلِت (في الدقيقة الـ82).

أما الهدف الرابع فسجله اللاعب الجامايكي آدريان ماريابا في شباك فريقه في محاولة فاشلة لإنقاذها من تسديدة للكندي سام أديكوبي.

وعلى الرغم من أنهم خففوا الضغط قليلاً في الشوط الثاني، سيطر اللاعبون الكنديون على المباراة من مختلف الجوانب.

وعلى وجه الخصوص، في مجال المنافسة على حيازة الكرة كانت للمنتخب الكندي السيطرة بنسبة 54% مقابل 46% للمنتخب الجامايكي. أما في مجال التسديد على مرمى الخصم، فكان تفوق اللاعبين الكنديين شديد الوضوح مع 20 تسديدة لهم مقابل 2 للجامايكيين.

مشاهد بارزة من مباراة أمس بين منتخبيْ كندا وجامايكا. الصورة: The Canadian Press / Nathan Denette

ويؤمّن هذا الفوز لكندا مشاركتها في بطولة كأس العالم لعام 2022 التي تستضيفها قطر من 21 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 18 كانون الأول (ديسمبر).

وستكون هذه أول مشاركة كندية في بطولة كأس العالم لأكثر الرياضات شعبية حول العالم منذ عام 1986 في المكسيك والثانية على الإطلاق منذ البطولة الأولى في الأوروغواي عام 1930.

ومع هذا الفوز أيضاً يصبح البريطاني جون هيردمان أول مدرّب يقود منتخب كندا للرجال ومنتخبها للنساء إلى كأس العالم. وسبق لهيردمان أن درّب المنتخب النسائي من عام 2011 حتى عام 2018 عندما تولى تدريب منتخب الرجال.

كندا بلد كرة قدم، يا صديقي. من الأفضل لنا تصديق ذلك. وسوف نستمر في المضي قُدماً. لقد بدأنا للتوّ نقلا عن جون هيردمان، مدرّب المنتخب الكندي لكرة القدم

جون هيردمان، مدرّب المنتخب الكندي لكرة القدم (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Chris Young

ويرى قائد المنتخب الكندي، أتيبا هاتشينسون، أنّ أموراً كثيرة تغيرت في الفريق الوطني منذ أن أصبح بعهدة هيردمان.

’’لقد جلب الأمل. خلال أحد لقاءاتنا الأولى أخبرنا أننا ذاهبون إلى كأس العالم‘‘، قال الكابتن هاتشينسون، لاعبُ الوسط، عن هيردمان.

’’لقد عملنا من أجل شق طريقنا، وأصبحنا، كفريق، أقوى شيئاً فشيئاً. نما فينا الأمل والثقة وبدأنا في الأداء وفي تحقيق النتائج، ووصلنا إلى نقطة حيث كل مباراة لعبناها شعرنا أنه يمكننا الفوز بها، بغضّ النظر عمّن هو الخصم‘‘، أضاف هيردمان.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)