نوفا سكوشا: 13,2 مليون دولار لدعم ذوي الدخل المحدود أمام ارتفاع تكلفة المعيشة

وتشمل المساعدات دفعة لمرة واحدة قدرها 150 دولاراً لجميع متلقي مساعدة الدخل، بمن فيهم المستفيدون من الدعم لذوي الإعاقة، ولأفراد أسرتهم.

على سبيل المثال، شخص يقوم بتربية ثلاثة أطفال بمفرده ويتلقى مساعدات الرعاية الاجتماعية سيحصل على ما مجموعه 600 دولار.

وهناك دفعة أُخرى لمرة واحدة قدرها 150 دولاراً أيضاً وهي مخصصة لجميع المستفيدين المؤهلين لبرنامج المساعدة في التدفئة. سيتم دفع الأموال لهم بحلول نهاية نيسان (أبريل) المقبل.

بالإضافة إلى ذلك ستتلقى منظمة ’’فيد نوفا سكوشا‘‘ (Feed Nova Scotia) مليون دولار لتدعم بنوك الطعام الـ140 العائدة إليها على امتداد نوفا سكوشا.

وسيوزَّع مبلغ 200.000 دولار على بنوك الطعام المحلية في مختلف أنحاء المقاطعة والتي ليست جزءاً من شبكة ’’فيد نوفا سكوشا‘‘.

وقالت حكومة نوفا سكوشا إنّ التمويل سيساعد 35.416 شخصاً يعتمدون على مساعدات الدخل و2.794 شخصاً يستفيدون من الدعم لذوي الإعاقة.

يُشار إلى أنّ حدّ الدخل السنوي للتأهل لبرنامج المساعدة في التدفئة هو 29.000 دولار للأسر ذات الدخل الفردي و44.000 دولار للأسر ذات الدخل العائلي.

وزيرة الخدمات المجتمعية في حكومة نوفا سكوشا، كارلا ماكفرلان (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

وزيرة الخدمات المجتمعية في حكومة نوفا سكوشا، كارلا ماكفرلين، قالت إنّ الأوقات الحالية صعبة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

وألمحت الوزيرة ماكفرلين إلى أنّ المزيد من الدعم بات وشيكاً.

’’هذا شيء قمنا بصياغته بسرعة كبيرة وشعرنا أنه يمكننا نشره بسرعة كبيرة‘‘، قالت ماكفرلين يوم أمس في مقر الجمعية التشريعية في هايفاكس.

’’وبالتأكيد، سوف نرى المزيد (من المساعدات) عند صدور الميزانية‘‘، أضافت وزيرة الخدمات المجتمعية في كبرى مقاطعات كندا الأطلسية الأربع.

ومن المقرَّر أن تقدّم حكومة الحزب التقدّمي المحافظ برئاسة تيم هيوستن ميزانيتها العامة يوم الثلاثاء المقبل.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)