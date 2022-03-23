ارتفاع قياسي في مبيعات الكتب في كيبيك عام 2021

ولمبيعات القصص المصورة فضل كبير في هذا النمو، إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 28,6% خلال سنة، حسب النسخة الأخيرة من تقرير تعده شركة ’’غاسبار‘‘ (Gaspard) منذ عام 2012.

’’إنها حقاً زيادة قياسية. تذكروا أنه في 2020، السنة الأولى للجائحة، حققنا نمواً نسبته نحو 2,5%‘‘، يشرح كريستيان ريفز، مدير المبيعات والتطوير والتحليل الإحصائي لدى ’’غاسبار‘‘.

ويَصدر تقرير ’’غاسبار‘‘ لصالح ’’مؤسسة إدارة بنك الكتب الصادرة بالفرنسية‘‘ (BTLF) في مونتريال.

ويقارن تقرير ’’غاسبار 2021‘‘ سوق المكتبات في كيبيك في عام 2021 بالسوق في عام 2020، من خلال تحليلات مفصلة في 19 فئة تتناول القصص المصورة إلى كتب السيرة الذاتية مروراً بالكتب المدرسية وكتب علم الغيب.

كما يقدّم التقرير أفضل المبيعات الـ200 في كافة الفئات والأسواق.

في فئة الأدب كان الصحفي والمؤلف ميشال جان الأكثر مبيعاً عام 2021 بفضل روايته ’’كوكوم‘‘ (Kukum).

وفي في فئة أدب الأطفال والأحداث حلّت المؤلفة والرسامة إليز غرافيل في الطليعة مع رواية ’’أولي: كتاب عن اليقظة الكاملة‘‘ (OLLIE: Un livre sur la pleine conscience).

ويقول ريفز إنّ شعبية المانغا ساهمت بقوة في النتائج الإيجابية للعام الماضي بفضل زيادة مذهلة في المبيعات بلغت نسبتها 85,8%.

وهذه القصص المصورة المستوردة بشكل خاص من اليابان ساهمت في زيادة مبيعات الكتب الأجنبية بنسبة 14,1%، بعد تسجيل مبيعات هذه الأخيرة نمواً صفرياً في عام 2020.

’’هناك أيضاً زيادة في مبيعات القصص المصورة الكيبيكية والكندية، دون أدنى شك‘‘، يضيف ريفز الذي تفاجأ أيضاً بالاهتمام المتزايد للقراء الكيبيكيين بالروايات الرومانسية التي شهدت زيادة في المبيعات بنسبة 52,4%.

عالم الأنثروبولوجيا والمؤلف والإعلامي الراحل سيرج بوشار (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Mathieu Arsenault

ومن بين الأمور اللافتة الأُخرى في تقرير ’’غاسبار 2021‘‘ اهتمامُ القراء الكيبيكيين المتجدد بأدب المقالة، إذ قفزت المبيعات في هذه الفئة بنسبة 90% في العام المذكور. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى أحد آخر كتب عالم الأنثروبولوجيا والمؤلف والإعلامي الكيبيكي سيرج بوشار الذي توفي في أيار (مايو) الماضي.

فكتاب بوشار، ’’قهوة مع ماري‘‘ (Un café avec Marie)، الصادر عام 2021 شكّل ظاهرة استثنائية، إذ حلّ في المرتبة الخامسة في قائمة المبيعات الـ200 الأعلى بين كافة الفئات مجتمعة.

وحلّ كتاب ’’قهوة مع ماري‘‘ في المرتبة الثانية بين أفضل الكتب مبيعاً في فئة الأدب، مباشرةً بعد ’’كوكوم‘‘.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)