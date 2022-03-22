ميزانية كيبيك: 500 دولار لمن كان دخله الصافي دون 100.000 دولار في 2021

ويقع هذا الإجراء ضمن الميزانية التي قدّمها بعد ظهر اليوم وزير المالية في ثانية كبريات مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، إريك جيرار.

فحكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو تريد تقديم دعم ’’مهم وسريع‘‘ للكيبيكيين في مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة، كما قال الوزير جيرار.

وهذا تدبير استثنائي لمرة واحدة، يطال 6,4 ملايين شخص من البالغين وتبلغ تكلفته 3,2 مليارات دولار. وهناك 400.000 شخص بالغ فقط في مقاطعة كيبيك لن يستفيدوا من هذا التدبير الذي يندرج في قائمة الائتمانات الضريبية القابلة للاسترداد.

وتنخفض قيمة هذه المساعدة الاستثنائية تدريجياً بمعدل 10 سنتات عن كلّ دولار مكتسَب لمن تراوح دخله الصافي بين 100.001 دولار و104.999 دولاراً.

ويُحتسَب الدخل الصافي بعد خصومات معينة، من ضمنها المساهمة في النظام المسجَّل للادّخار التقاعدي (RÉER – RRSP).

ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر في كندا بنسبة 7,4% في فترة الـ12 شهراً المنتهية في شباط (فبراير) 2022. الصورة: Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

وعلى الرغم من الأسئلة التي طرحها عليه الصحفيون، لم يحدّد الوزير جيرار بالضبط كيف تمّ رسم الخط الفاصل عند حدّ 100 ألف دولار كدخل سنوي صافٍ، ورفض الاتهامات الموجّهة إليه بأنه يقدّم ’’ميزإنية إنتخابية‘‘ قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات العامة في كيبيك.

نحن نعوّض سلة الاستهلاك الأساسية (الغذاء، الملابس، النقل)، وبهذا المعنى، يتأثر جميع سكان كيبيك. لقد قمنا برسم خط نقلا عن إريك جيرار، وزير المالية في حكومة كيبيك

ويفوق مبلغ 500 دولار بقليل الفرق بين معدّل التضخّم المتوقَّع لهذه السنة والبالغ 4,7% وتأشير نظام الضرائب للأفراد بنسبة 2,6% على إنفاق المستهلك البالغ 25.000 دولار.

وسيُقتطَع هذا المبلغ من الإيرادات الإضافية والمبالغ المرصودة للطوارئ البالغة 9,4 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، 2021 - 2022.

نقل مريض من سيارة الإسعاف إلى المستشفى في مونتريال في كانون الثاني (يناير) 2022 خلال موجة أوميكرون من فيروس كورونا. الصورة: La Presse canadienne / Graham Hughes

وسيشهد قطاع الرعاية الصحية، الذي دفعته جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ إلى حافة الهاوية، زيادة في مخصصاته بنسبة 6,3% في السنة المالية المقبلة، 2022 - 2023.

وكانت بعض المجموعات النقابية تطالب بزيادة نسبتها 5% كحد أدنى للحفاظ على الجودة الحالية للرعاية.

وزير المالية الكيبيكي قال إنه سيتم وضع الزيادة في الإصلاحات المقبلة التي وعد بها زميلُه وزير الصحة كريستيان دوبيه.

في المجموع، ستنفق حكومة كيبيك 22 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة على الصحة والإسكان والتعليم والنمو الاقتصادي والبيئة والعمل المجتمعي، من ضمنها 3,7 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة.

ويستقرّ في النهاية رصيد الميزانية للسنة المالية المقبلة عند عجز قدره 6,5 مليارات دولار بعد إيداع 3,4 مليارات دولار في صندوق الأجيال بهدف تخفيف أعباء الدين العام.

ومن المتوقع أن تستعيد كيبيك ميزانية متوازنة بعد ست سنوات من الآن، في السنة المالية 2027 - 2028.

(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)