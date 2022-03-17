وتكرُّ سُبحة السياسيين الكنديين المحظورين من السفر إلى روسيا

أصدرت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء من هذا الأسبوع قائمة بأكثر من 300 شخصية كندية ممنوعة من دخول الأراضي الروسية.

وفي مقاطعة ساسكاتشوان في وسط الغرب الكندي، دخلت القائمة أسماء النائبين المحليين مايكل كرام ورئيس حزب المحافظين السابق على المستوى الفيدرالي النائب أندرو شير، وكذلك الرئيس السابق لمؤتمر الكنديين-الأوكرانيين في ساسكاتشوان جون دينيسك.

وفي تعليقه على القرار الروسي، يقول النائب كرام إ نه فوجئ عندما علم أن روسيا وضعته على القائمة السوداء وأن هذه المناورة سخيفة تمامًا.

وكان هذا البرلماني أنشأ مؤخرًا (نافذة جديدة)موقعًا على شبكة الإنترنت للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا وتعزيز التضامن مع الشعب الأوكراني.

بطريقة ما، أعتقد أن هذا الحظر من روسيا أمر جيد. وهذا يدل على أن كندا والنواب يسيرون على المسار الصحيح في دعم أوكرانيا والتحدث علنًا ضد هذا الغزو المرّوع. نقلا عن النائب في برلمان ساسكاتشوان مايكل كرام

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توّجه بخطاب من كييف إلى البرلمانيين الكنديين يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ، ويبدو رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو واقفاً في وسط الصورة. الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وفي حالة رئيس المحافظين السابق في كندا أندرو شير فهو كان قد منع من السفر إلى روسيا منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.

هذا ولم يفاجأ رئيس المؤتمر الكندي-الأوكراني السابق من وضعه على قائمة الحظر من السفر إلى روسيا. وقام دينيسك خلال الأسابيع الأخيرة وقبل انتهاء ولايته على رأس المؤتمر، بتنظيم عدة حملات توعية وجمع تبرعات في المقاطعة لدعم أوكرانيا.

ليس من المستغرب، لكن هذه المبادرة هي عمل يائس من جانب روسيا، التي تحاول عبثًا تبرير الحرب في أوكرانيا، عندما يكون ذلك غير مبرر. نقلا عن الرئيس السابق لمؤتمر الكنديين-الأوكرانيين في ساسكاتشوان جون دينيسك

تجدر الإشارة إلى أن أحد عشر عضوا في مؤتمر الكنديين-الأوكرانيين عبر أنحاء كندا ممنوعون من دخول الأراضي الروسية.

(نقلا عن هيئة الإذاعة الكندية. إعداد وترجمة كوليت ضرغام)