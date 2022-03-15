زيلينسكي يخاطب البرلمانيين الكنديين طالباً منهم ’’المزيد‘‘ لمساعدة أوكرانيا

وكرّس زيلينسكي جزءاً كبيراً من خطابه لدعوة أعضاء مجلسيْ العموم والشيوخ الكندييْن وجميع الكنديين لتخيّل ما يعيشه الأوكرانيون منذ بداية الحرب التي شنتها روسيا على بلادهم.

’’تخيلوا مطار أوتاوا يتعرض للقصف مثل مطاراتنا، تخيلوا مدينة فانكوفر محاصرة مثل ماريوبول (في جنوب شرق أوكرانيا)، تخيلوا الأطفال يموتون في تورونتو‘‘ قال زيلينسكي مخاطباً البرلمانيين الكنديين.

’’كلّ ما أريد قوله هو أنه يتعين علينا بذل المزيد من الجهود لوقف روسيا وحماية أوكرانيا وحماية أوروبا من التهديد الروسي‘‘، أضاف الرئيس الأوكراني.

إصابة مبنى سكني في مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا بقذيفة دبابة روسية في 11 آذار (مارس) 2022. الصورة: (Evgeniy Maloletka/The Associated Press)

وطلب زيلينسكي، مرة أخرى، من كندا وحلفائها العسكريين بأن يوافقوا على فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. فخطوة من هذا النوع تمنع الطيران العسكري الروسي من قصف المدن الأوكرانية، جادل الرئيس الأوكراني، مكرراً ما يطالب به منذ بداية الغزو الروسي لبلاده في 24 شباط (فبراير) الفائت.

نطالب بإنشاء منطقة حظر جوي. يجب إيقاف القصف. كم من الصواريخ يجب أن تُطلق ومن الهجمات يجب أن تُشنّ قبل اتخاذ إجراءات؟ نقلا عن فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا

وسبق للدول الأعضاء في منظمة حلف الأطلسي (’’ناتو‘‘) أن رفضت هذا الطلب عدة مرات، قائلةً إنها تريد تجنب مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه لأنّ دول الـ’’ناتو‘‘ لم تقدّم ’’إجابة واضحة‘‘ على طلب بلاده الانضمام إلى الحلف.

ودعا زيلينسكي الجالية الأوكرانية في كندا لتقديم دعم ملموس لوطنها الأم.

ولأكثر من 1,3 مليون كندي جذور أوكرانية، ما يجعل الكنديين من أصل أوكراني يشكلون أكبر تجمع للأوكرانيين خارج أوكرانيا وروسيا.

اجتماع ثنائي بين رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (إلى اليمين) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 2 تموز (يوليو) 2019 في إطار مؤتمر الإصلاح في أوكرانيا الذي انعقد في تورونتو. الصورة: Reuters / Chris Helgren

وأشاد زيلينسكي بدعم كندا ’’الثابت‘‘ لأوكرانيا، مشيراً إلى المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية التي قدمتها كندا لبلاده وإلى العقوبات الصارمة التي فرضتها على روسيا وقادتها.

وأعرب زيلينسكي عن ثقته بأنّ هذا الدعم الكندي لبلاده سيستمر، مع تسليمه بأنّ كلّ هذه الجهود التي بُذلت لم تنجح في إيقاف الحرب حتى الآن.

نريد أن نعيش. نريد أن ننتصر، أن نكون منتصرين. نرغب في الفوز من أجل العيش نقلا عن فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا

وكان من المقرَّر ألّا يعود البرلمانيون الكنديون إلى البرلمان قبل 21 آذار (مارس)، لكنّ رئيس مجلس العموم وافق على عودتهم المبكرة كي يستمعوا إلى الرئيس الأوكراني.

وفي مؤتمر عبر الإنترنت أيضاً عُقد في وقت سابق اليوم مع قادة دول قوة المشاة المشتركة (JEF)، وهي تحالف عسكري بقيادة المملكة المتحدة، أقر زيلينسكي بأنّ بلاده لن تنضمّ إلى الـ’’ناتو‘‘.

’’سمعنا طيلة سنوات أنّ الأبواب كانت مفتوحة (لانضمام أوكرانيا إلى الـ’ناتو‘)، لكننا سمعنا أيضاً أنه لا يمكننا الانضمام. إنها الحقيقة وعلينا الاعتراف بها‘‘، قال الرئيس الأوكراني.

يُشار إلى أنّ أحد أبرز مطالب روسيا هو حصولها على ضمانات بأنّ أوكرانيا لن تنضمّ مطلقاً إلى حلف الـ’’ناتو‘‘.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)