رقم قياسي جديد للاستثمارات الأجنبية في مونتريال: 3,8 مليارات دولار في 2021

ويشكل هذا المبلغ زيادة نسبتها 69% عن إجمالي الاستثمارات عام 2020 في كبرى مدن مقاطعة كيبيك وعاصمتها الاقتصادية.

ويمثل هذا المبلغ 100 مشروع وحوالي 11.550 فرصة عمل مستحدثة، حسب تقديرات ’’مونتريال إنترناسيونال‘‘ وهي وكالة تنمية اقتصادية تشجّع على الاستثمار في مونتريال الكبرى.

’’هذه النتائج هي ثمرة عمل فريق من 85 متخصصاً يجذب الاستثمارات الأجنبية والمنظمات الدولية والمواهب الدولية‘‘، يقول الرئيس التنفيذي لـ’’مونتريال إنترناسيونال‘‘، ستيفان باكيت، في إشارة إلى الموظفين العاملين في المؤسسة التي يرأسها.

يمثل قطاعا البرمجيات وألعاب الفيديو 18% و17% على التوالي من الاستثمارات عام 2021.

وتحتل لوجستيات النقل المرتبة الثالثة بنسبة 14%، تليها مراكز البيانات والصناعات الجوية والفضائية والخدمات المالية بنسبة 8% لكل من هذه القطاعات الثلاثة، فيما أوجد قطاع علوم وتكونولوجيا الحياة 6% من الاستثمارات.

وتقول ’’مونتريال إنترناسيونال‘‘ إنّ جهودها أسفرت عن إضافة 1.135 عاملاً دولياً إلى حوض العمالة في مونتريال الكبرى.

وسجّل موقع talentmontréal.com، الذي يربط بين أصحاب العمل المحليين وأصحاب المواهب في الخارج، تسجيل 54.000 من مقدّمي الطلبات الدوليين عام 2021، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وبالنسبة لـ’’مونتريال إنترناسيونال‘‘، تميز عام 2021 بجذب منظمتين دوليتيْن إلى عاصمة كيبيك الاقتصادية: مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، الذي سيضع معايير الإفصاح المالي البيئي لكافة المؤسسات في جميع أنحاء العالم، ومنظمة الطيران الإنساني العالمي (GHAO)، ما يعزّز مجموعة منظمات الطيران المدني الدولية.

يُشار إلى أنّ مونتريال هي مقر المنظمة الدولية للطيران المدني (OACI – ICAO)، إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا الدولي)