- الصفحة الرئيسية
- سياسة
- السياسة الفيدرالية
الرئيس الأوكراني يلقي كلمة في مجلس العموم الكندي في لقاء افتراضي
يلقي فولوديمير زيلينسكي كلمة في مجلس العموم الكندي الثلاثاء المقبل أمام أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ.
هذا ما أعلنه عبر حسابه على تويتر زعيم الحكومة في مجلس العموم الكندي مارك هولاند.
ويتناوب على الكلام (نافذة جديدة) خلال هذا اللقاء الافتراضي مع الرئيس الأوكراني، كل من رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو، رؤساء مجلسي الشيوخ والنواب، وكافة زعماء الأحزاب السياسية في العاصمة الاتحادية. حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية وحزب الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد وحزب الخضر.
إن الشعب الأوكراني أظهر شجاعة غير عادية في الدفاع عن بلاده ضد الغزو العسكري غير المبرر لفلاديمير بوتين. كان رئيسهم، فولوديمير زيلينسكي، في طليعة المدافعين عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وديمقراطيتها في مواجهة العدوان الروسي.
(المصدر: سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية. إعداد وترجمة كوليت ضرغام)
روابط ذات صلّة:
كندا تخصّص مبلغ 117 مليون دولار إضافي لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين
كندا تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا وتحذّر موسكو من العواقب
كندا تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا وتجددّ دعمها لوحدة أراضي أوكرانيا
كندا تؤكد لأوكرانيا دعمها المتواصل بوجه العدوان الروسي وفي الإصلاحات الداخلية (نافذة جديدة)