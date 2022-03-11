الرئيس الأوكراني يلقي كلمة في مجلس العموم الكندي في لقاء افتراضي

هذا ما أعلنه عبر حسابه على تويتر زعيم الحكومة في مجلس العموم الكندي مارك هولاند.

ويتناوب على الكلام (نافذة جديدة) خلال هذا اللقاء الافتراضي مع الرئيس الأوكراني، كل من رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو، رؤساء مجلسي الشيوخ والنواب، وكافة زعماء الأحزاب السياسية في العاصمة الاتحادية. حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية وحزب الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد وحزب الخضر.

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إن الشعب الأوكراني أظهر شجاعة غير عادية في الدفاع عن بلاده ضد الغزو العسكري غير المبرر لفلاديمير بوتين. كان رئيسهم، فولوديمير زيلينسكي، في طليعة المدافعين عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وديمقراطيتها في مواجهة العدوان الروسي. نقلا عن غرّد زعيم الحكومة الليبرالي في مجلس العموم مارك هولاند على تويتر

(المصدر: سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية. إعداد وترجمة كوليت ضرغام)