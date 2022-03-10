أونتاريو تعتمد قواعد جديدة للحجر بعد الإصابة بكورونا

بموجب قواعد الحجر الصحي الجديدة التي كشفت عنها أمس سلطات مقاطعة أونتاريو في الوسط الكندي، يعفى من الحجر الصحي جميع الأشخاص الذين يبلغون 18 عاما وما فوق ممن أخذوا جرعة اللقاح المضاد لكوفيد-19 المعززة الثالثة، وكذلك أولئك الذين تقّل أعمارهم عن 18 عاما وأخذوا جرعتين من اللقاح.

ينطبق هذا الإعفاء أيضًا (نافذة جديدة)على الأفراد الذين أتت نتيجة اختبار فحص كشف الإصابة بالفيروس التاجي إيجابية خلال آخر 90 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك، لم يعد يتعين على الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب لا ينتمي إلى أسرتهم عزل أنفسهم في المنزل.

ومع ذلك ، تستمر توصية السلطات الصحية في أونتاريو لهؤلاء بارتداء القناع الواقي في الأماكن العامة لمدة 10 أيام وتجنب الاتصال بالأشخاص الذين لا يتمتعون بمناعة صحية قوية خلال هذه الفترة الزمنية. يوصى ايضا بمراقبة الظهور المحتمل لأعراض كورونا.

الاختبار السريع لكشف الإصابة بكوفيد-19 موجود اليوم في غالبية المنازل عبر البلاد، والخطان دلالة على نتيجة إيجابية. الصورة: La Presse canadienne / Jeff McIntosh

في سياق متصل، أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو أمس أنه لن يكون من الضروري ارتداء الكمامة في المدارس والأماكن العامة اعتبارًا من 21 آذار/مارس الجاري.

يذكر أن أونتاريو ستعمد أيضا إلى تغيير الطريقة التي ستبلغ بها عن الوفيات اعتباراً من يوم غد الجمعة.

ستعتمد المقاطعة تصنيف سبب الوفيات حسب فئات ثلاث هي:

-إن داء كوفيد-19 هو سبب الوفاة.

-ساهم الفيروس التاجي في إحداث الوفاة.

-سبب الوفاة عند الشخص المصاب غير معروف.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية. إعداد وترجمة كوليت ضرغام)