جان شاريه أعلن رسميا ترشيحه لزعامة حزب المحافظين في كندا

إذا كانت الشكوك حول ترشيحه قد أثيرت في الأسابيع الماضية، فإن جان شاريه دحض اليوم كل تلك الشكوك معلنا الدخول في السباق على رئاسة حزب المحافظين في كندا.

وأعلن شاريه ترّشحه رسميا (نافذة جديدة) عبر حسابه على تويتر صباح اليوم.

وأطلق فعلا حملته (نافذة جديدة) للفوز بزعامة حزب المعارضة الرسمية الفيدرالية خلفاً للزعيم السابق إرين أوتول، الذي عزلته كتلة الحزب البرلمانية مطلع شباط/فبراير الماضي وقد خلفته بالإنابة ولفترة انتقالية كانديس بيرغن.

نقرأ على تويتر الشعار لحملته لكسب أصوات أعضاء حزب المحافظين عبر البلاد، غرّد شاريه:

دعونا نفتخر بطموحاتنا، دعونا نفتخر بوحدتنا، دعونا نفتخر بكوننا محافظين، انضموا إلى حركة: تعّمق بنيانُه ليحصد الفوز. نقلا عن شعار حملة جان شاريه في السباق على زعامة حزب المحافظين الكندي

وكانت اللجنة المنظمة لانتخاب زعيم المحافظين الجديد أعلنت الأسبوع الماضي بأن تاريخ انتخاب الزعيم الجديد لحزب المحافظين حدد في يوم 10 أيلول/سبتمبر المقبل.

وإن باب الترشيح لقيادة الحزب مفتوح أمام كل الأعضاء لغاية 19 نيسان/أبريل المقبل، المهلة القصوى لتقديم طلبات الترشيح.

رسوم التسجيل التي يسددها المرشح هي 000 200$ يضاف إليها ما يسمى إيداع الامتثال بقيمة 000 100$.

هذا وحددت اللجنة (نافذة جديدة)تاريخ 3 حزيران/يونيو المقبل المهلة القصوى لتلقي طلبات الانتساب الجديدة لحزب المحافظين الكندي. على أن يدقق الحزب في أهلية الأعضاء الجدد للانتساب إلى صفوفه.

ترسل بطاقات الاقتراع لانتخاب المرّشح الأوفر حظا إلى أعضاء حزب المحافظين عبر البلاد في البريد العادي بين أواخر تموز/يوليو وأوائل آب/أغسطس المقبل.

(المصدر: سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية. إعداد وترجمة كوليت ضرغام)