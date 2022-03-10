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جان شاريه أعلن رسميا ترشيحه لزعامة حزب المحافظين في كندا

قاد السياسي المخضرم جان شاريه الحزب التقدّمي المحافظ في البلاد بين عامي 1993 و 1998. انتقل بعدها إلى الساحة السياسية في مقاطعة كيبيك حيث قاد الحزب الليبرالي المحلي إلى الفوز ثلاث مرات متتالية في انتخابات المقاطعة، فكان رئيس حكومة كيبيك نحو 14 عاما ونصف، من تشرين الثاني/نوفمبر 1998 إلى أيلول/سبتمبر 2012.

M. Charest en entrevue.

في السباق على خلافة الزعيم المحافظ السابق أندرو شير عام 2020، قرر جان شاريه عدم الترشح معللا السبب بعيشه "حياة عائلية سعيدة" وحياة مهنية "نشيطة جدا". وقد نفى رئيس حكومة مقاطعة كيبيك السابق أن يكون التحقيق الذي تجريه الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد (UPAC) حول تمويل الحزب الليبرالي الكيبيكي عندما كان تحت قيادته قد أثّر على قراره بعدم الترشح لقيادة المحافظين.

الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

RCI

يُطلق جان شاريه رسميا اليوم حملته لقيادة حزب المحافظين في كندا. وسط قلق من حدوث انقسام داخل الحزب العريق.

إذا كانت الشكوك حول ترشيحه قد أثيرت في الأسابيع الماضية، فإن جان شاريه دحض اليوم كل تلك الشكوك معلنا الدخول في السباق على رئاسة حزب المحافظين في كندا.

وأعلن شاريه ترّشحه رسميا (نافذة جديدة) عبر حسابه على تويتر صباح اليوم.

وأطلق فعلا حملته (نافذة جديدة) للفوز بزعامة حزب المعارضة الرسمية الفيدرالية خلفاً للزعيم السابق إرين أوتول، الذي عزلته كتلة الحزب البرلمانية مطلع شباط/فبراير الماضي وقد خلفته بالإنابة ولفترة انتقالية كانديس بيرغن.

نقرأ على تويتر الشعار لحملته لكسب أصوات أعضاء حزب المحافظين عبر البلاد، غرّد شاريه:

دعونا نفتخر بطموحاتنا، دعونا نفتخر بوحدتنا، دعونا نفتخر بكوننا محافظين، انضموا إلى حركة: تعّمق بنيانُه ليحصد الفوز.
نقلا عن شعار حملة جان شاريه في السباق على زعامة حزب المحافظين الكندي

وكانت اللجنة المنظمة لانتخاب زعيم المحافظين الجديد أعلنت الأسبوع الماضي بأن تاريخ انتخاب الزعيم الجديد لحزب المحافظين حدد في يوم 10 أيلول/سبتمبر المقبل.

وإن باب الترشيح لقيادة الحزب مفتوح أمام كل الأعضاء لغاية 19 نيسان/أبريل المقبل، المهلة القصوى لتقديم طلبات الترشيح.

رسوم التسجيل التي يسددها المرشح هي 000 200$ يضاف إليها ما يسمى إيداع الامتثال بقيمة 000 100$.

هذا وحددت اللجنة  (نافذة جديدة)تاريخ 3 حزيران/يونيو المقبل المهلة القصوى لتلقي طلبات الانتساب الجديدة لحزب المحافظين الكندي. على أن يدقق الحزب في أهلية الأعضاء الجدد للانتساب إلى صفوفه.

ترسل بطاقات الاقتراع لانتخاب المرّشح الأوفر حظا إلى أعضاء حزب المحافظين عبر البلاد في البريد العادي بين أواخر تموز/يوليو وأوائل آب/أغسطس المقبل.

(المصدر: سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية. إعداد وترجمة كوليت ضرغام)

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