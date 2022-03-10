دعم كندي عسكري إضافي بـ50 مليون دولار لأوكرانيا ودعوة رئيسها لمخاطبة البرلمان في أوتاوا

وجاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي مشترك بين ترودو والمستشار الألماني أولاف شولتس في العاصمة الألمانية برلين.

ولم يعطِ ترودو تفاصيل إضافية حول هذه المساعدة العسكرية التي تهدف لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية في قتالها ضد الجيش الروسي الذي يواصل غزوه للأراضي الأوكرانية منذ 24 شباط (فبراير) الفائت.

لكنّ فريق عمل رئيس الحكومة الكندية أشار إلى أنّ هذه المساعدات العسكرية الجديدة تضمّ معدات متطورة للغاية.

وأعلن ترودو عن هذه المساعدات في أعقاب حديث بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول هذا الموضوع.

اجتماع ثنائي بين رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (إلى اليمين) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 2 تموز (يوليو) 2019 في إطار مؤتمر الإصلاح في أوكرانيا الذي انعقد في تورونتو. الصورة: Reuters / Chris Helgren

كما دعا ترودو زيلينسكي لمخاطبة البرلمانيين الكنديين، وهي دعوة قبلها الرئيس الأوكراني وفقاً لما ذكره الوفد المرافق لترودو، لكن لم يتم تحديد موعد لها بعد.

وأشاد رئيس الحكومة الكندية بمرونة الرئيس الأوكراني وروح القيادة لديه فيما تحاول القوات المسلحة الأوكرانية إبطاء اجتياح بلادها من قبل أقوى جيش في أوروبا.

ومن جهته تحدث الرئيس الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي عن مبادرات دبلوماسية جديدة. ’’كندا تقف إلى جانب أوكرانيا ونحن نرى ذلك كل يوم‘‘، أضاف زيلينسكي.

وسبق لكندا أن أعلنت عن تقديمها لأوكرانيا معدات عسكرية غير فتاكة، كالخوذات والسترات الواقية من الرصاص والأقنعة الواقية من الغازات وأجهزة الرؤية الليلية، ومعدات أُخرى فتاكة، لاسيما قاذفات صواريخ خفيفة مضادة للدروع وقنابل يدوية ومدافع رشاشة ومسدسات يدوية وبنادق قصيرة مع ذخائرها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيف). الصورة: AP / Andrei Gorshkov

وفي سياق متصل بالحرب في أوكرانيا أعلن رئيس الحكومة الكندية تجديدَ آلية الاستجابة السريعة لمواجهة المعلومات المضلِّلة.

وستخصّص كندا مبلغ ثلاثة ملايين دولار لمكافحة المعلومات المضلِّلة التي تبثها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة الروسية.

كما تطرق رئيس الحكومة الكندية ونظيره الألماني في لقائهما اليوم إلى أهمية ضمان سلاسل التوريد الآمنة بين الدول. يُشار في هذا الصدد إلى أنّ ألمانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.

وتأتي زيارة رئيس الحكومة الكندية إلى برلين في إطار جولة أوروبية بدأها من العاصمة البريطانية لندن التي وصلها مساء الأحد وتضمنت محطة في لاتفيا تفقد خلالها القوات الكندية المنتشرة في هذه الدولة البلطيقية المحاذية لروسيا.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)