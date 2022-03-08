[تقرير] "بالفم الملآن" تحيّةٌ للمرأة المسلمة في يوم المرأة العالمي

جهوريا وبأعلى صوت، تُعبّر وتروي النساء المسلمات من ثقافات وبيئات مختلفة حكاياتهن، في الفيلم التسجيلي بعنوان بالفم الملآن بتوقيع سعيدة أوشاوُ-أوزاروُسكي.

خلقت هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001 الحاجة عند السينمائية الشابة للتعريف بوجه آخر عن الإسلام. وأخذت الصحافية التي عاشت في فرنسا لوقت طويل، كل الوقت لتختمر الفكرة في رأسها وتقدم فيلما غير مسبوق لا يسقط في الكليشيهات السائدة عن الإسلام والمرأة المسلمة في المجتمعات الغربية.

اقتضى تصوير الفيلم نحو خمس سنوات، وقد اختار المجلس الوطني للسينما في كندا تقديمه لجمهوره مجانا في اليوم العالمي للمرأة 8 آذار / مارس 2022.

لمشاهدة الفيلم انقر على ONF.CA (نافذة جديدة)

لاحقت عدسة السينمائية الفرنسية الجزائرية المقيمة في تورنتو، ستة نساء مسلمات في حياتهن اليومية، في المنزل، في العمل ورافقت إنجازاتهن الفكرية والفنية والثقافية، ولقاءاتهن العائلية على مأدبة الطعام وفي الأزقة والشوارع التي يَحفْرن على طرقاتها حضورا متألقا واثقاً.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

أنا فلسطينية مسلمة، ألبس الديكولتيه، مثلية الجنس ومتزوجة من إمرأة يهودية

تُجاهر فنانة الكوميديا إيمان الحسيني بهذه التناقضات المنسجمة والمتناغمة فيما بينها في حياتها، من غير الاكتراث إلى نظرة المجتمع أو رأي فقهاء الدين لأنها تعتبر أن "العلاقة مع الله تخصّها وحدها وهي أمر شخصي.

هناك من يعتقد بأنه عليّ ألا أجاهر بإسلامي على خشبة المسرح، ولكنني أعتقد بأنني إذا فعلت ذلك أكون أتزلّف وأضمر الخبث. أرى الإسلام وكل ديانة علاقة شخصية، تخصّك بمفردك تلك العلاقة التي تبنيها مع الله.لا يحقّ لأحد أن يملي علّي كيف أعبر أو كيف أكون كمسلمة، إنه أمر شخصي، حتى لو لم أكن مائة بالمائة متدّينة كما تقتضي العادة والتقاليد في الإسلام. يتفاجىء الجميع أنني مسلمة، خصوصا أنني لا أرتدي الحجاب أو النقاب وألبس من دون أكمام. نقلا عن إيمان الحسيني فنانة الكوميديا والستاند آب كوميدي.

هذا وتعرّج السينمائية بكياسة واحتراف على مشاكل أخرى تتعرض لها إيمان بسبب هويتها الفلسطينية، وتروي بطلة فيلمها صعوبة ولوج الوسط الفني على امرأة مسلمة من أصل فلسطيني، ليس من السهل أن تكون فلسطينيا في هذا الوقت لا بل حتى منذ أكثر من سبعة عقود، الترحيب بنا في المجالس ليس عارما.

نحن أكثر أقلية تفرح عندما يقال لها: عودي من حيث أتيت، عودي إلى بلادك. يظنون أن لدينا وطن، هذا أمر جميل حقاً. نقلا عن إيمان الحسيني.

تقول السينمائية سعيدة أوشاوُ أوزاروُسكي في المقابلة معها من مدينة تورنتو عبر تطبيق زووم:"وضعت النساء في مواجهة مع أفكارهن الشخصية وعلاقتهن بالإسلام"، ليقدم الوثائقي الجديد نظرة أخرى عن النساء المسلمات في كندا. الصورة: Capture d’écran

لا أسلّط الضوء على المسلمات المحجبات لأن الحجاب ليس موضوعي

قصدت السينمائية من أصل جزائري-أمازيغي عدم اختيار أي مسلمة ترتدي الحجاب في شخصيات فيلمها الرئيسية. علما أن نساء الفيلم متشابهات أيضا على المستوى الفكري والديني والاجتماعي والمهني.

لا تتباين الآراء في هذا الوثائقي بل تتوافق وتصّب في خانة واحدة تسعى إلى إظهار الإسلام كدين متطور ومنفتح، يواكب مجتمعه وعصره.