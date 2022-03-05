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نحو 10 ملايين دولار من حكومة كيبيك لأكثر من 150 وسيلة إعلام مجتمعية
أعلنت حكومة كيبيك أمس تخصيص أكثر من 9,5 ملايين دولار لدعم 153 وسيلة إعلام مجتمعية في مختلف أنحاء المقاطعة.
وقالت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك إنّ وسائل الإعلام المطبوعة ومحطات الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الرقمية تأثرت كثيراً جرّاء جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.
وأضافت الحكومة أنها تعترف بالمساهمة الأساسية لهذه الوسائل الإعلامية في المجتمع الكيبيكي وترى أنّ الأموال المعطاة لها تساهم، من خلال دعم أنشطتها وخدماتها، في توفير المزيد من الأخبار المحلية والإقليمية.
وزيرة الثقافة والاتصالات في الحكومة الكيبيكية، ناتالي روي، قالت إنّ ’’وسائل الإعلام المجتمعية، سواء كانت في المدن أو في المناطق، تمنح المواطنين صوتاً ضرورياً‘‘ وإنها ’’أدوات رائعة للتنمية الاجتماعية‘‘.
الوصول إلى المعلومات هو أحد دعائم ديمقراطيتنا، ووسائل الإعلام التي ندعمها هي وسائل نقل (معلومات) ضرورية في كيبيك. وحكومتنا تفتخر باستثمار أكثر من 9,5 ملايين دولار للمساهمة في مهمتها (مهمة وسائل الإعلام المجتمعية) وتنميتها
وتؤمّن وزارة الثقافة والاتصالات نحواً من 6,62 ملايين دولار من أصل المساعدة المالية الإجمالية البالغة نحواً من 9,51 ملايين دولار.
ومن جهتها، تؤمّن وزارة العمل والتوظيف والتضامن الاجتماعي الجزء المتبقي من المبلغ وقدره 2,89 مليون دولار.
وزير العمل، جان بوليه، أضاف أنّ وسائل الإعلام المجتمعية تلعب ’’دوراً مهماً في الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيزها في كافة مناطق كيبيك‘‘.
من خلال توفير المعلومات المحلية للمواطنين، تقوم (وسائل الإعلام المجتمعية) بالتعبئة اللازمة لإرساء تغييرات اجتماعية وبالتالي عدم ترك أيّ شخص خلف الركب
(نقلاً عن موقع راديو كندا وموقع حكومة كيبيك، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)