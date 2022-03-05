نحو 10 ملايين دولار من حكومة كيبيك لأكثر من 150 وسيلة إعلام مجتمعية

وقالت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك إنّ وسائل الإعلام المطبوعة ومحطات الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الرقمية تأثرت كثيراً جرّاء جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.

وأضافت الحكومة أنها تعترف بالمساهمة الأساسية لهذه الوسائل الإعلامية في المجتمع الكيبيكي وترى أنّ الأموال المعطاة لها تساهم، من خلال دعم أنشطتها وخدماتها، في توفير المزيد من الأخبار المحلية والإقليمية.

وزيرة الثقافة والاتصالات في الحكومة الكيبيكية، ناتالي روي، قالت إنّ ’’وسائل الإعلام المجتمعية، سواء كانت في المدن أو في المناطق، تمنح المواطنين صوتاً ضرورياً‘‘ وإنها ’’أدوات رائعة للتنمية الاجتماعية‘‘.

الوصول إلى المعلومات هو أحد دعائم ديمقراطيتنا، ووسائل الإعلام التي ندعمها هي وسائل نقل (معلومات) ضرورية في كيبيك. وحكومتنا تفتخر باستثمار أكثر من 9,5 ملايين دولار للمساهمة في مهمتها (مهمة وسائل الإعلام المجتمعية) وتنميتها نقلا عن ناتالي روا، وزيرة الثقافة والاتصالات في حكومة مقاطعة كيبيك

وتؤمّن وزارة الثقافة والاتصالات نحواً من 6,62 ملايين دولار من أصل المساعدة المالية الإجمالية البالغة نحواً من 9,51 ملايين دولار.

وزيرة الثقافة في مقاطعة كيبيك، ناتالي روا، متحدثة في مؤتمر صحفي (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

ومن جهتها، تؤمّن وزارة العمل والتوظيف والتضامن الاجتماعي الجزء المتبقي من المبلغ وقدره 2,89 مليون دولار.

وزير العمل، جان بوليه، أضاف أنّ وسائل الإعلام المجتمعية تلعب ’’دوراً مهماً في الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيزها في كافة مناطق كيبيك‘‘.

من خلال توفير المعلومات المحلية للمواطنين، تقوم (وسائل الإعلام المجتمعية) بالتعبئة اللازمة لإرساء تغييرات اجتماعية وبالتالي عدم ترك أيّ شخص خلف الركب نقلا عن جان بوليه، وزير العمل والتوظيف والتضامن الاجتماعي في حكومة مقاطعة كيبيك

(نقلاً عن موقع راديو كندا وموقع حكومة كيبيك، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)