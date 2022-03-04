الفرار من أوكرانيا كأجنبي: كندي إفريقي يوجه اللوم للاتحاد الإفريقي

روماريك إغبنشونغ، المقيم حالياً في مانيتوبا، أقام بين عاميْ 2008 و2019 في أوكرانيا حيث كان طالباً في جامعة كييف للطيران المدني قبل أن ينطلق في حياته المهنية. وهو كان على تواصل مع طفله ووالدة هذا الأخير اللذيْن بقيا في أوكرانيا حتى بداية الغزو الروسي الأخير.

ولحسن الحظ، تمكن الطفل وأمه من مغادرة أوكرانيا جواً عقب سقوط القذائف الأولى على العاصمة كييف.

وأعرب إغبنشونغ عن أسفه لصمت سلطات دول إفريقية وبطئها في التحرك بعد اطّلاعه على الصعوبات التي يواجهها أفارقة آخرون يريدون مغادرة أوكرانيا، مثل مارتن لوتر دونليمو.

وعاش هذا الأخير محنة طويلة مع أفراد أسرته أثناء محاولتهم الفرار على متن حافلة إلى العاصمة التشيكية، براغ. ووصف مارتن لوتر دونليمو الرحلة بأنها كانت طويلة ومرهقة.

حاول أولاً اجتياز لفيف، كبرى مدن غرب أوكرانيا والقريبة من الحدود مع بولندا، لكن دون جدوى بسبب الفوضى وسوء الفهم السائديْن فيها، على حد قوله.

روماريك إغبنشونغ، المقيم حالياً في مانيتوبا، أقام بين عاميْ 2008 و2019 في أوكرانيا حيث كان طالباً في جامعة كييف للطيران المدني قبل أن ينطلق في حياته المهنية. الصورة: Soumise par Romaric Egbenchong

صديق آخر لإغبنشونغ يُدعى إيميري موكالا، من أصل كونغولي، ندّد، في مقابلة بالصوت والصورة على تطبيق ’’واتساب‘‘، بمعاملة تشبه معاملة السجناء بينما كان عالقاً مع عشرات الأشخاص الآخرين في صالة للألعاب الرياضية على الحدود بين أوكرانيا وهنغاريا.

توجيه اللوم للاتحاد الإفريقي

وحسب روماريك إغبنشونغ لا يشعر مواطنو الدول الإفريقية بأنهم مدعومون، لذا قرّر التوجه بوضوح إلى الاتحاد الإفريقي.

سأوجّه أصابع الاتهام إلى الاتحاد الأفريقي. لماذا؟ لأنه من غير المقبول في بلد مثل أوكرانيا، حيث لدينا أكثر من 20.000 طالب من إفريقيا (...)، ألّا يكون لدينا ممثل واحد عن الاتحاد الإفريقي لإدارة كلّ ذلك نقلا عن روماريك إغبنشونغ، طالب سابق في أوكرانيا ومن سكان مقاطعة مانيتوبا حالياً

ولسدّ هذه الفجوة، تقوم جمعيات مواطنين أفارقة يعيشون في البلدان المجاورة لأوكرانيا، مثل بولندا، بتنظيم مبادرات إغاثة ميدانية.

وفي بيان صحفي أرسلته يوم أمس، حثت رابطة الجاليات الإفريقية في مانيتوبا (ACOMI) الاتحادَ الأفريقي والاتحاد الأوروبي والحكومة الكندية ومنظمة الأمم المتحدة على التحقيق في مزاعم معاملة عنصرية وتمييز على حدود أوكرانيا مع الدول الأوروبية المجاورة.

وطلبت الرابطة أيضاً ضمان المرور الآمن لأيّ شخص يحاول الفرار من الحرب في أوكرانيا، بغضّ النظر عن بلده الأصلي أو دينه.

(نقلاً عن تقرير لشانتاليا لويس (نافذة جديدة) على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)