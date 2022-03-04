الروس في كندا يشعرون بتأثير العقوبات الاقتصادية على بلادهم

وهذه العقوبات التي تهدف إلى دفع روسيا على إيقاف غزوها العسكري لأوكرانيا وسحب جيشها منها، لها تأثير خاص على الطلاب الروس الذين يتابعون الدراسة في كندا بصفة طلاب أجانب، كما هي حال أرتيمي ميشيرين.

’’لسوء الحظ، يتعيّن على العديد من الروس، بمن فيهم الطلاب الروس في جامعة بريتيش كولومبيا (UBC) و(سائر) كندا، أن يواجهوا تحديات قائمة على قرارات اتخذتها الحكومة (الروسية)‘‘، قال ميشيرين، وهو طالب روسي في الجامعة المذكورة في فانكوفر.

’’ونحن لا نملك السيطرة على ذلك. ولا أعتقد أنه من العدل القول إننا، بشكل ما، تابعون لكل ما يحدث حالياً‘‘، أضاف ميشيرين في إشارة إلى الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

جزء من القافلة العسكرية الروسية الضخمة إلى الشمال من العاصمة الأوكرانية كييف مطلع الأسبوع الحالي. الصورة: Associated Press

وشرح ميشيرين أنه لم يتمكن، منذ أيام عديدة، من تلقي تحويلات مالية من والديه اللذين يقيمان في موسكو، وهذا الأمر يدخله في حالة من عدم اليقين.

كطالب أجنبي في كندا يحقّ لميشرين العمل بدوام جزئي فقط، وهو يأمل في أن يمكّنه المال الذي يكسبه من عمله من البقاء واقفاً على قدميه، لكنه يشير إلى أنّ راتبه لا يكفي لتغطية الرسوم الدراسية التي هي أعلى بكثير للطلاب الأجانب ممّا يدفعه الطلاب المحليون، أي المواطنين الكنديين أو الأشخاص الحاصلين على الإقامة الدائمة في كندا.

أنا مذعور لمجرد التفكير بأنّ الوضع (في أوكرانيا) يمكن أن يؤثّر على دراستي نقلا عن أرتيمي ميشيرين، طالب روسي في جامعة بريتيش كولومبيا في فانكوفر

من جهتها، تؤكد جامعة بريتيش كولومبيا أنّ عدداً من الطلاب هم في وضع مماثل لوضع ميشيرين وأنّ بإمكانها تقديم المساعدة لهم.

’’بإمكان مستشار خدمات التسجيل في الجامعة أن يقدم لهم خيارات متنوعة، من المحتمل أن تشمل تأجيلاً للسداد أو منحاً دراسية طارئة تتيح لهم دفع ثمن الطعام والسكن‘‘، قال مدير الشؤون الجامعية في جامعة بريتيش كولومبيا، ماثيو رامزي.

مدخل حرم جامعة بريتيش كولومبيا في فانكوفر. الصورة: Radio-Canada / Alexandre Lamic

نشجع جميع من يشعرون بالقلق أو التوتر أو عدم الراحة على الاتصال بنا ونعلمهم بأنّ الجامعة جاهزة لمساعدتهم نقلا عن ماثيو رامزي، مدير الشؤون الجامعية في جامعة بريتيش كولومبيا

وأضاف رامزي أنّ الدعم النفسي متاحٌ أيضاً لمساعدة الطلاب على تخطي هذه المحنة.

’’من الواضح أنّه وضع مرهق للغاية للطلاب الروس والأوكرانيين وكذلك للطلاب البيلاروسيين‘‘، قال رامزي، ’’ونحن هنا للمساعدة إذا استطعنا‘‘.

أمّا أرتيمي ميشرين فقال إنّه يتعامل مع الإجهاد الذي يأتي مع حالة عدم اليقين التي بات فيها، لكنه لاحظ أنّ هذا الإجهاد يتضاءل عندما يقارن وضعه بما يعانيه أصدقاؤه الأوكرانيون في الحرم الجامعي، فعائلاتهم وأصدقاؤهم في أوكرانيا هم في خطر مباشر.

(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)