ارتفاع معدل سعر المسكن في تورونتو الكبرى إلى 1,33 مليون دولار

وكان معدل سعر بيع المنزل قد تجاوز عتبة الـ1,2 مليون دولار في كانون الثاني (يناير) الفائت.

وبلغ معدل سعر المنزل المنفصل (detached house) الشهر الفائت 1,8 مليون دولار في تورونتو الكبرى، مرتفعاً 31,0% خلال سنة، و2,07 مليون دولار في مدينة تورونتو نفسها (حيث الرمز الهاتفي هو 416)، مرتفعاً 23,0% خلال سنة.

وبلغ معدل سعر بيع المنزل شبه المنفصل (semi-detached house) في تورونتو الكبرى 1,36 مليون دولار، بزيادة 29,6% في سنة، و1,5 مليون دولار في مدينة تورونتو، بزيادة سنوية نسبتها 14,0%.

أمّا معدل سعر بيع شقة التمليك (condominium) فبلغ 800 ألف دولار في تورونتو الكبرى، مرتفعاً 24,6% في سنة، و822 ألف دولار في مدينة تورونتو، بزيادة سنوية نسبتها 21,5%.

أمّا المبيعات فبلغت في شباط (فبراير) الماضي 9.097 منزلاً، متراجعةً 16,76% عن مبيعات الشهر نفسه من العام الماضي البالغة 10.929 منزلاً والتي تعتبر سقفاً تاريخياً لشهر شباط (فبراير).

أبراج سكنية في تورونتو ويبدو في وسط الصورة برج ’’سي ان‘‘ (CN Tower)، أعلى بناء في العالم عند الانتهاء من تشييده عام 1976. الصورة: La Presse canadienne / Cole Burston

وبلغ عدد المنازل المعروضة حديثاً للبيع 14.147 في شباط (فبراير) الماضي، متراجعاً بنسبة 6,6% عن الـ15.146 منزلاً التي كانت معروضة حديثاً في الشهر نفسه من العام الماضي. وساهم هذا التراجع في العرض في ارتفاع الأسعار.

لا يزال الطلب على ملكية المنازل قوياً على امتداد منطقة تورونتو الكبرى، وحتى وإن لم تكن وتيرة الارتفاع قوية بقدر ما كانت عليه الوتيرة القياسية العام الماضي، فمن غير المرجَّح أن يلاحظ أيّ شارٍ الفرق نظراً للمنافسة التي تشكل القاعدة في السوق نقلا عن كيفين كريغر، رئيس الغرفة العقارية في منطقة تورونتو

وبحسب كريغر قد يكون لارتفاع أسعار الفائدة تأثير ملطِّف على المبيعات، لكنّ مستويات الهجرة العالية والنقص المتواصل في معروض المنازل سيكون لها تأثير مضاد إذ ستستمرّ في تغذية الطلب.

يُشار إلى أنّ بنك كندا (المصرف المركزي) أعلن أمس رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، أي ربع نقطة مئوية، إلى 0,50% بعد أن ظلّ المعدّل عند 0,25% منذ أواخر آذار (مارس) 2020. ويتوقّع الخبراء أن تكون هذه الزيادة الأولى في سلسلة من الزيادات الصغيرة إلى أن يبلغ معدل الفائدة الأساسي 2% نهاية العام الحالي.

(نقلاً عن موقع راديو كندا وموقع الغرفة العقارية في منطقة تورونتو، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)