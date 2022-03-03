برنامج فدرالي بـ 4 مليارات دولار لتعزيز الرقمنة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وجاء الإعلان على لسان رئيس الحكومة جوستان ترودو اليوم في مؤتمر صحفي عقده في أوتاوا مع وزيرة التجارة الدولية وترويج الصادرات والمؤسسات الصغيرة والتنمية الاقتصادية، ماري نج.

كما شاركت في المؤتمر رئيسة مجلس إدارة بنك تنمية الأعمال الكندي (BDC)، إيزابيل هودون.

بميزانية قدرها 4 مليارات دولار، يهدف برنامج التبني الرقمي الكندي (PCAN - CDAP) لمساعدة المؤسسات في التحوّل إلى العالم الرقمي وتعزيز حضورها على الإنترنت ورقمنة عملياتها التجارية.

ويمتد البرنامج على مدى أربع سنوات وسيوفر الدعم لـ160.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة على شكل منح وقروض.

ويمكن للمؤسسات التقدّم من الآن للحصول على هذا التمويل الفدرالي لتطوير أنشطتها التجارية على الإنترنت وتحسين تكونولوجياتها باعتماد تكنولوجيات رقمية جديدة.

وستتمكن المؤسسات المشاركة في البرنامج من الاستفادة أيضاً من شبكة من المستشارين الرقميين.

وقال رئيس الحكومة الليبرالية إنّ البرنامج سيوجد آلاف الوظائف، بشكل خاص في أوساط الخبراء الرقميين الشباب.

وفي إطار مشاركته في برنامج التبني الرقمي الكندي، يقدّم بنك تنمية الأعمال الكندي قروضاً بدون فوائد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. والبنك مؤسسة فدرالية تأسس عام 1944 ويقع مقره الرئيسي في مونتريال.

وكانت حكومة ترودو قد أعلنت عن هذا البرنامج الجديد في ميزانيتها لعام 2021.

(نقلاً عن موقع راديو كندا وموقع الحكومة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)