اقتراح الكتلة الكيبيكية مَرّ: لا تخفيض لعدد نواب كيبيك في مجلس العموم

وبموجب الاقتراح يرفض مجلس العموم ’’أيّ سيناريو لإعادة رسم الخريطة الانتخابية الفدرالية من شأنه أن يؤدي إلى خسارة كيبيك دائرة انتخابية أو أكثر، أو إلى تقليص الوزن السياسي لكيبيك في مجلس العموم‘‘ ويطلب من حكومة الحزب الليبرالي الكندي تغيير معادلة توزيع المقاعد في المجلس.

وصوّت لصالح الاقتراح 261 نائباً فيما عارضه 63 نائباً.

ودعم الاقتراحَ جميع نواب الحزب الليبرالي الكندي تقريباً ونحو نصف نواب حزب المحافظين الكندي الذي يشكل المعارضة الرسمية وجميع نواب الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، بالإضافة إلى جميع نواب الكتلة الكيبيكية.

مواطنون مصطفون أمام مركز اقتراع في فانكوفر من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفدرالية العامة الأخيرة في 20 أيلول (سبتمبر) 2021. الصورة: Radio-Canada / Maggie MacPherson

وكانت هيئة الانتخابات الكندية (Elections Canada) قد اقترحت الخريف الفائت إعادة تقسيم الدوائر بهدف زيادة عددها من 338 إلى 342 مراعاةً للتغيرات في عدد سكان كندا. وكلّ دائرة انتخابية ممثلة بنائب واحد في مجلس العموم.

وبموجب هذا الاقتراح من الهيئة المستقلة التي تشرف على تنظيم الانتخابات الفدرالية وحسن سيرها، كانت مقاطعات أونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا ستشهد زيادة في عدد المقاعد المخصصة لكل واحدة منها في مجلس العموم، وكانت كيبيك ستكون المقاطعة الوحيدة التي ستفقد مقعداً نيابياً في سابقة من نوعها لمقاطعة كندية منذ عام 1966.

’’هذا يزيل، ببرودة، الطابع الوطني لكيبيك ويحكم عليها بأن ترى وزنها السياسي يتراجع على مرّ العقود‘‘، رأت الكتلة الكيبيكية الداعمة لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية والتي تشكل ثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم الحالي.

’’هناك حلّأن محتمَلان‘‘، قال زعيم الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيه، أمس قبل تصويت مجلس العموم على اقتراح حزبه، ’’إمّا أن تقبل كيبيك بتخفيض وزنها السياسي من حيث عدد المقاعد في البرلمان، أو أن تقبل عدداً من المهاجرين على أساس نسبي وفقاً لحجم الهجرة إلى كندا، وهذا يفوق بكثير قدرتها على الإدماج اللغوي‘‘.

أي كما لو أنّ كندا تقول لكيبيك: ’’قلّصي وزنك السياسي أو تبنّي الإنكليزية‘‘، أضاف بلانشيه.

وأوضح بلانشيه بأنّ كلامه لا يشكل ’’ملامة لمدير هيئة الانتخابات‘‘ الذي يقوم بـ’’عمله الإحصائي‘‘.

لا يمكن للأمر أن يكون إحصائياً فقط. هناك شعبان مؤسِّسان (لكندا)، أمّتان مؤسِّستان. لا يمكنك ترك لغة وإحدى الأمّتيْن تختفيان إذا كنت تريد أن تدّعي بأنّ لديك أمّتيْن مؤسِّستيْن نقلا عن إيف فرانسوا بلانشيه، زعيم الكتلة الكيبيكية

قاعة مجلس العموم الكندي (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

يُشار إلى أنّ الفرنسية والإنكليزية هما لغتا كندا الرسميتان وأنّ كيبيك، ثانية كبريات مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان، هي المقاطعة الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.

وأظهر التعداد السكاني الكندي الرسمي لعام 2021 أنّ عدد سكان كيبيك ارتفع بنسبة 4,1% عن مستواه في التعداد السكاني الرسمي السابق الذي أُجري عام 2016، فيما ارتفع عدد سكان كلّ كندا بنسبة 5,2% خلال الفترة المذكورة.

وبات سكان كيبيك يمثلون 23% من سكان كندا، مقارنة بـ23,2% في عام 2016. وبالتالي فإنّ هذا المنحى التنازلي الذي لوحظ خلال تعدادات السكان العشرة السابقة لا يزال مستمراً.

ومن المقرَّر أن تُنجَز الخريطة الانتخابية الجديدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ومن الممكن أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من نيسان (أبريل) 2024، أي ربما بعد الانتخابات العامة المقبلة.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)