عمدة أوتاوا يؤكد أنّ مدينته مستعدة لاستقبال لاجئين أوكرانيين

’’سكان أوتاوا مفطورو القلب بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا والوضع الصعب للغاية الذي يواجهه أولئك الذين يفرون من وطنهم الحبيب‘‘، كتب العمدة واتسون في رسالة وجهها أمس إلى وزير الهجرة الفدرالي، شون فرايزر، وكشف النقاب عنها اليوم.

وأضاف واتسون في رسالته أنّ بلدية أوتاوا مستعدة لمواصلة تقليد طويل الأمد في مساعدة اللاجئين القادمين من البلدان التي تعاني ’’الشدائد السياسية والاضطهاد الديني والكوارث الطبيعية، ومن ضمنها فيتنام والصومال وكوسوفو وسوريا‘‘.

لقد استقر هؤلاء اللاجئون بشكل جيد في نسيج مجتمعاتنا وساهموا بشكل إيجابي في تنوعنا الثقافي والاقتصادي نقلا عن جيم واتسون، رئيس بلدية أوتاوا

عمدة أوتاوا، جيم واتسون (أرشيف). الصورة: Alexander Behne/CBC

رمز مقاومة

وصباح اليوم الأربعاء رُفع رمز تضامن مع الشعب الأوكراني في مكان عالي الرمزية عند تقاطع شارع شارلوت مع جادة لورييه في حيّ كوت دو سابل في العاصمة الفدرالية.

فقد تمّ تثبيت لافتة بلونيْ العلم الأوكراني، الأزرق والأصفر، كُتب عليها ’’أوكرانيا حرّة‘‘ بالفرنسية والإنكليزية، لغتيْ كندا الرسميتيْن، فوق لافتتيْ الشارعيْن المذكوريْن، مباشرةً أمام مبنى السفارة الروسية.

’’إنه رمز مقاومة صغير‘‘، قال العمدة واتسون عند رفع الستار عن اللافتة.

’’كل يوم يدخل فيه موظف روسي إلى هذا المبنى ستذكّره هذه اللافتة بأنه متورط في جرائم حرب وفي حرب غير شرعية واجتياح غير شرعي لبلد جميل ومسالم‘‘، أضاف رئيس بلدية أوتاوا.

وكان القائم بالأعمال في السفارة الأوكرانية في أوتاوا، أندري بوكفيتش، برفقة العمدة واتسون عند رفع الستار عن اللافتة الرمزية.

المركز الوطني للفنون في أوتاوا متشح بلونيْ العلم الأوكراني مساء أمس. الصورة: Radio-Canada / Buntola Nou

ولونا العلم الأوكراني حاضران بقوة في أماكن أُخرى عالية الأهمية في العاصمة الفدرالية.

فعلى سبيل المثال، توشّح كلٌّ من المركز الوطني للفنون ومتحف الطبيعة ومتحف الفنون الجميلة باللونيْن الأزرق والأصفر مساء أمس دعماً للشعب الأوكراني الذي غزا الجيش الروسي بلاده قبل أسبوع ولا يزال يمعن فيها قصفاً وتدميراً وتهجيراً لغاية الآن.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)