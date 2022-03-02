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عمدة أوتاوا يؤكد أنّ مدينته مستعدة لاستقبال لاجئين أوكرانيين
أكّد عمدة أوتاوا، جيم واتسون، أنّ العاصمة الفدرالية مستعدة للمساهمة في استقبال اللاجئين الأوكرانيين الراغبين في الفرار من الحرب في بلادهم.
’’سكان أوتاوا مفطورو القلب بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا والوضع الصعب للغاية الذي يواجهه أولئك الذين يفرون من وطنهم الحبيب‘‘، كتب العمدة واتسون في رسالة وجهها أمس إلى وزير الهجرة الفدرالي، شون فرايزر، وكشف النقاب عنها اليوم.
وأضاف واتسون في رسالته أنّ بلدية أوتاوا مستعدة لمواصلة تقليد طويل الأمد في مساعدة اللاجئين القادمين من البلدان التي تعاني ’’الشدائد السياسية والاضطهاد الديني والكوارث الطبيعية، ومن ضمنها فيتنام والصومال وكوسوفو وسوريا‘‘.
لقد استقر هؤلاء اللاجئون بشكل جيد في نسيج مجتمعاتنا وساهموا بشكل إيجابي في تنوعنا الثقافي والاقتصادي
رمز مقاومة
وصباح اليوم الأربعاء رُفع رمز تضامن مع الشعب الأوكراني في مكان عالي الرمزية عند تقاطع شارع شارلوت مع جادة لورييه في حيّ كوت دو سابل في العاصمة الفدرالية.
فقد تمّ تثبيت لافتة بلونيْ العلم الأوكراني، الأزرق والأصفر، كُتب عليها ’’أوكرانيا حرّة‘‘ بالفرنسية والإنكليزية، لغتيْ كندا الرسميتيْن، فوق لافتتيْ الشارعيْن المذكوريْن، مباشرةً أمام مبنى السفارة الروسية.
’’إنه رمز مقاومة صغير‘‘، قال العمدة واتسون عند رفع الستار عن اللافتة.
’’كل يوم يدخل فيه موظف روسي إلى هذا المبنى ستذكّره هذه اللافتة بأنه متورط في جرائم حرب وفي حرب غير شرعية واجتياح غير شرعي لبلد جميل ومسالم‘‘، أضاف رئيس بلدية أوتاوا.
وكان القائم بالأعمال في السفارة الأوكرانية في أوتاوا، أندري بوكفيتش، برفقة العمدة واتسون عند رفع الستار عن اللافتة الرمزية.
ولونا العلم الأوكراني حاضران بقوة في أماكن أُخرى عالية الأهمية في العاصمة الفدرالية.
فعلى سبيل المثال، توشّح كلٌّ من المركز الوطني للفنون ومتحف الطبيعة ومتحف الفنون الجميلة باللونيْن الأزرق والأصفر مساء أمس دعماً للشعب الأوكراني الذي غزا الجيش الروسي بلاده قبل أسبوع ولا يزال يمعن فيها قصفاً وتدميراً وتهجيراً لغاية الآن.
(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
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