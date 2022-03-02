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كندا تدين السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية في بكين
أدانت كندا قرار اللجنة البارالمبية الدولية بالسماح للرياضيين الروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية (الألعاب الأولمبية للمعاقين) في بكين تحت راية محايدة.
’’إنه قرار خاطئ‘‘، قالت وزيرة الرياضة في الحكومة الفدرالية، باسكال سانت أونج، في مقابلة مع راديو كندا، ’’لا أعتقد أنه يحترم الروح الأولمبية‘‘.
وأضافت سانت أونج أنها ’’تصرّ‘‘ كي تعيد اللجنة البارالمبية الدولية النظر في قرارها وتحظر الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المباريات، وإلّا، حسب قولها، فإنّ كندا لا تستبعد إمكانية سحب رياضييها من الألعاب البارالمبية في بكين احتجاجاً على ذلك.
ويتواجد حالياً نحوٌ من 125 عضواً من فريق كندا (Équipe Canada - Team Canada)، من رياضيين ومدرّبين، في العاصمة الصينية بكين للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية.
هناك أوقات يتعيّن فيها الوقوف واتخاذ موقف بوجه هذه المأساة الإنسانية، وهذه اللحظة هي الآن
وقالت الوزيرة سانت أونج إنّ قرار كندا بشأن الانسحاب من الألعاب البارالمبية من عدمه سيُتَّخذ بالتشاور مع الرياضيين والاتحاد الرياضي الخاص بهم.
’’قلبي يتمزق من أجل هؤلاء الرياضيين‘‘، أضافت وزيرة الرياضة الكندية، ’’إنها تجربة إنسانية ورياضية بأكملها محبطة بسبب ذلك‘‘.
وتحظى وزيرة الرياضة في الحكومة الليبرالية بدعم النائب مايكل باريت من حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم.
’’مشاركة رياضيين في هذه المباريات عندما يقوم بلدهم بغزو بلد آخر ديمقراطي يشارك في الألعاب نفسها تمثّل إشكالية‘‘، قالت سانت أونج.
حظر الرياضيين الروس في كندا؟
وتقوم الحكومة الكندية بحملة أيضاً لمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من القدوم إلى كندا للمشاركة في مسابقات رياضية دولية.
يُشار في هذا الصدد إلى أنّ كندا تستضيف هذه السنة مباريات تأهيلية وبطولات دولية في رياضات التزلج على مضمار قصير والسباحة والغوص والكيرلنغ.
’’لا أعتقد أن الجمهور الكندي يريد أن يرى رياضيين روساً يتبارون هنا، على الأراضي الكندية‘‘، قالت وزيرة الرياضة الكندية.
وتعمل الحكومة الكندية مع اتحاداتها الوطنية لإقناع المنظمات الرياضية الدولية بحظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين.
’’إذا لم تتصرف الاتحادات الدولية في هذا الاتجاه، ستنظر كندا في كافة الأدوات المتاحة لها لمنع روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المباريات الدولية في كندا‘‘، قالت الوزيرة سانت أونج.
’’الفكرة هي عزل الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين والأشخاص الذين يدعمونه، ويجب على كافة الدول اتخاذ القرارات نفسها‘‘، أضافت وزيرة الرياضة الكندية.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)