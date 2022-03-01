مقاطعات أطلسية مستعدة لاستقبال لاجئين أوكرانيين

وفي كندا قالت الحكومة الفدرالية إنها تعمل على تسريع عملية الهجرة للاجئين القادمين من أوكرانيا. وأعربت حكومات مقاطعات عديدة عن استعدادها لاستضافة لاجئين أوكرانيين، من بينها مقاطعات أطلسية.

والمقاطعات الأطلسية هي أصغر أربع مقاطعات كندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

نوفا سكوشا، كبرى المقاطعات الأطلسية من حيث عدد السكان، كانت الأولى بين هذه المقاطعات في الإعلان يوم الجمعة عن تسريع معالجة طلبات الهجرة للأوكرانيين الهاربين من جحيم الحرب.

كما تبرعت المقاطعة بمبلغ 100.000 دولار لـ’’مؤسسة كندا وأوكرانيا‘‘ (CUF) الخيرية لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأوكراني.

تجمع تضامني مع أوكرانيا في وسط هاليفاكس، عاصمة نوفا سكوشا، في 26 شباط (فبراير) 2022. الصورة: CBC / Haley Ryan

من جهتها، قالت حكومة جزيرة الأمير إدوارد إنها مستعدة لدعم وصول اللاجئين الأوكرانيين إليها بالتعاون مع وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندية.

والجزيرة هي أصغر مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان والمساحة.

في نيو برونزويك (نوفو برونزويك) قالت متحدثة باسم الحكومة إن المقاطعة تواقة لاستقبال عائلات أوكرانية.

’’تتفاوض وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بشأن قدرة مقاطعة ما على قبول لاجئين من خلال وكالات توطين المهاجرين. وفي نيو برونزويك، تقع هذه الوكالات في فريدريكتون ومونكتون وسانت جون وباثورست‘‘، أضافت المتحدثة.

ويتعيّن على هذه الوكالات بعد ذلك تقديم الخدمات للاجئين ومساعدتهم في العثور على سكن مناسب.

وعند إعداد راديو كندا هذا التقرير لم تكن سلطات مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور قد استجابت بعد لطلبه بإجراء مقابلة.

تجمّع تضامني مع أوكرانيا في مونكتون في 24 شباط (فبراير) 2022، تاريخ تعرضها للغزو العسكري الروسي. الصورة: Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

أهمية التحرك بسرعة

الهجرة هي مسؤولية الحكومة الفدرالية التي، كما هو مذكور أعلاه، تتفاوض بالشراكة مع الوكالات في المقاطعات حول عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم المقاطعات.

وترى المحامية نيكول دروكمان أنه على المقاطعات الأطلسية أن تكون على اتصال دائم بالحكومة الفدرالية وإقناعها بتسريع عملية قبول اللاجئين.

أعتقد أنّ عليها أن تعقد اجتماعات بسرعة كبيرة مع الحكومة الفدرالية. عندما نكون في حالة أزمة، يجب حقاً مساعدة الناس بالدرجة الأولى. ثانياً نعلم دائماً أنّ استبقاء المهاجرين يمثل مشكلة في المقاطعات البحرية. لدينا عدد كبير من السكان من أصل أوكراني، وهم أناس يعملون بجد كبير نقلا عن نيكول دروكمان، محامية خبيرة في شؤون الهجرة

والمقاطعات البحرية هي نوفا سكوشا ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد.

نيكول دروكمان، محامية خبيرة في شؤون الهجرة. الصورة: Radio-Canada

وقالت دروكمان إنها تتلقى اتصالات عديدة من أوكرانيين مقيمين في نيو برونزويك يحاولون جلب أفرادٍ من أسرهم موجودين في أوكرانيا. وتزاول دروكمان عملها في مونكتون، كبرى مدن المقاطعة.

وأشارت دروكمان إلى أنّ عملية الهجرة طويلة وتتطلب صبراً. ’’في كثير من الأحيان لا يفهم الناس كيف تسير العملية. الأمر ليس من ضروب السحر. وهذا ليس خطأ من قبل الحكومات أو الناس، إنما في ظلّ الأنظمة الموجودة تستغرق العملية وقتاً‘‘، قالت دروكمان.

وأعربت المحامية نيكول دروكمان عن أملها في أن تتحرك الحكومة الفدرالية، بضغط من حكومات المقاطعات، بسرعة لاستقبال أكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وأضافت أنّ كندا والمقاطعات الأطلسية باتت الآن مجهزة بشكل أفضل للاستجابة لهذه الأزمة، بعد التجربة المكتسَبة من وصول اللاجئين السوريين عام 2016.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)