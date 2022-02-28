العمل عن بُعد لم يعد إلزامياً في كيبيك اعتباراً من اليوم

ومع ذلك، توصي لجنة المعايير والإنصاف والصحة والسلامة في العمل (CNESST) بعودة تدريجية إلى نمط عمل هجين يجمع بين العمل عن بُعد من المنزل والعمل بصيغة حضورية في مكان العمل.

ولم يعد ارتداء قناع الوجه الواقي إلزامياً عند الإبقاء على مسافة متريْن على الأقل بين موظف وآخر، أو إذا ما وُضع بينهما حاجز فاصل للوقاية.

لكن عند التنقل يتعيّن على الموظفين ارتداء قناع الوجه الواقي.

وتظل القواعد الصحية المتعلقة بتطهير الأسطح وغسل اليدين بانتظام سارية المفعول.

يبقى الحذر مطلوباً

وتمّ اتخاذ هذا التخفيف للقيود الصحية المتصلة بجائحة ’’كوفيد - 19‘‘ بالتعاون مع وكالة الصحة العامة في مقاطعة كيبيك وانسجاماً مع إعلانات حكومة المقاطعة المتعلقة بخطتها لرفع القيود، حسب المتحدث باسم لجنة المعايير والإنصاف والصحة والسلامة في العمل، نيكولا بيجين.

المتحدث باسم لجنة المعايير والإنصاف والصحة والسلامة في العمل، نيكولا بيجين، خلال مقابلة مع راديو كندا أمام مقرّ اللجنة. الصورة: Radio-Canada

ويعتبر بيجين أنّ هذا التخفيف للقيود يشكل خبراً جيداً للموظفين، لكنه يدعوهم إلى مواصلة توخي الحذر.

’’من المهم احترام الإجراءات السارية، لأنّ الكلام عن التخفيف (تخفيف القيود) لا يعني التخلي (عنها)‘‘، يقول بيجين.

وبالنسبة للمستقبل تقول اللجنة المذكورة إنها ستتابع تطور الوضع وتتكيف وفقاً لذلك. ’’لم يزل من المبكر جداً الإعلان عن تخفيفات جدية‘‘، يقول بيجين.

القيام بالأمور بالشكل الصحيح في بلدية ليفي

وبما أنّ العمل عن بُعد لم يعد إلزامياً، تترك المعايير والإنصاف والصحة والسلامة في العمل لأرباب العمل أن يحددوا كيفية المضي قُدماً.

وبالنسبة للبعض، لا مجال للتسرّع. بلدية ليفي، على سبيل المثال، تنوي أن تأخذ الوقت الكافي للقيام بالأمور بشكل صحيح.

وتقع ليفي في شرق مقاطعة كيبيك، على الضفة الجنوبية لنهر سان لوران، مقابل كيبيك العاصمة.

’’لا، لن يكون هناك عودة (إلى العمل) بصيغة حضورية اعتباراً من يوم الاثنين‘‘، يقول لوك دو لا دورانتاي، نائب المدير العام المؤقت للخدمات المحلية والمنسق البلدي للسلامة المدنية.

لوك دو لا دورانتاي، نائب المدير العام المؤقت للخدمات المحلية ومنسق السلامة المدنية في بلدية ليفي. الصورة: Radio-Canada

وشكّلت بلدية ليفي لجنة عمل ’’للتأكد من أنّ العودة (إلى العمل) ستتمّ بطريقة آمنة وأنّ مبانينا تلبي بشكل صحيح متطلبات لجنة المعايير والإنصاف والصحة والسلامة في العمل وأيضاً لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار العام الكامل لنمط العمل الهجين‘‘.

ستتم العودة على موجات. سيعود الموظفون الأوائل إلى مباني البلدية بعد نهاية أسبوع العطلة المدرسية في آذار (مارس)، أي منتصف الشهر المذكور.

’’من أصل 500 إلى 600 موظف إداري لدينا، هناك ما لا يقل عن 100 موظف سيكونون ضمن هذه الموجة الأولى من العودة. بعد ذلك، ستكون هناك موجتان أخريان في الأشهر التالية‘‘، كما يقول لوك دو لا دورانتاي.

هناك شيء مؤكَّد، وهو أنّ موظفي بلدية ليفي لن يبقوا يعملون عن بُعد بنسبة 100%، يشير دو لا دورانتاي.

مؤسسة بلدية كمؤسستنا هي خدمة خطوط أمامية للسكان. هناك تفاعلات كثيرة مع مواطنينا الـ150 ألفاً، وهذا يتطلّب حضوراً قوياً (للموظفين) نقلا عن لوك دو لا دورانتاي، نائب المدير العام المؤقت للخدمات المحلية ومنسق السلامة المدنية في بلدية ليفي

كريستيان ديغل، الرئيس العام لنقابة موظفي القطاع العام وشبه العام في كيبيك. الصورة: Radio-Canada

مناطق رمادية

ومن وجهة نظر عامة، نقابة موظفي القطاع العام ليست راضية تماماً عن إعلانات لجنة المعايير والإنصاف والصحة والسلامة في العمل.

’’هذه العودة (إلى المكاتب) تثير الكثير من الأسئلة. القواعد ليست واضحة تماماً في الوقت الحالي‘‘، يعلّق كريستيان ديغل، الرئيس العام لنقابة موظفي القطاع العام وشبه العام في كيبيك (SFPQ).

ويتحدث ديغل عن مناطق رمادية. ’’هل سيكون هناك عدد محدود من الأشخاص في المصاعد؟ ماذا سيحدث في الأماكن المشتركة عندما تُعقد فيها اجتماعات؟‘‘، يتساءل ديغل.

وهذا النقص في التفاصيل يقلق العديد من الموظفين، حسب ديغل. ’’موجة متغير أوميكرون لم تنته بعد. حالات الإصابة تتراجع، لكنّ الجائحة ليست وراءنا بعد‘‘.

(نقلاً عن تقرير لفينسان بيشار على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)