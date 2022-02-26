[تقرير] عمر ڭماوي أو عندما يصبح الفنّ أداةً للحفاظ على البيئة

التطور هو عنون معرض يضم 20 عملاً لعمر ڭماوي. ووفقًا لقناعاته البيئية ، ابتكر الفنان أعمالًا من مواد معاد تدويرها، وبعضها تفاعلي.

وبإمكان زوار المعرض التفاعل مع هذه الأعمال والمشاركة في العملية الإبداعية للفنان. وأعمال الفنان مستوحاة من تنصيبية تحمل نفس الاسم أنشأها من الصور الملتقطة أثناء تقدم العمل.

تطوّر (Evolution) عرض فني مفتوح للجمهور ويحتوي عناصر الزمان والمكان والمادة كوسيط للإبداع. الفنان عمر ڭماوي مخلص لقناعاته البيئية ووفقًا لفلسفته الشخصية.

الاسترجاع هو طريقتي في الحياة ، والإبداع هو شغفي ، والتنفس هبة من الطبيعة نقلا عن عمر ڭماوي

وقال إنّه سيتّم استرداد معظم المواد التي تتكون منها هذه التنصيبية.

معرض ’’تطوُّر‘‘ للفنّان عمر ڭماوي في دار الثقافة في حيّ شمال مونتريال. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

وُلد عمر ڭماوي في 19 فبراير شباط 1974 في الدار البيضاء بالمغرب حيث نشأ ودرس.

وبعد الدراسة في ثانوية الفنون التشكيلية ، واصل تدريبه في المدرسة العليا للفنون الجميلة في الدار البيضاء حيث حصل على دبلوم الفنون التشكيلية في عام 2001. دفعه تعطشه لتوسيع آفاقه الفنية إلى الهجرة إلى كندا.

لطالما كان اهتمامه الأساسي هو البيئة ، مما دفعه إلى إنشاء حركة فنية ، (Récupéraction)، والتي تجمع الفنانين الذين يتشاركون في نفس الفلسفة.

وقد شارك في العديد من الأحداث المرتبطة بهذه القضية في كندا وعلى الصعيد الدولي.

ويوقل : تعكس إبداعاتي حلم صبي كان دائمًا معجبًا بالأبطال الذين ينجحون في إنقاذ العالم. مثل أي طفل صغير ، كان حلمي الأول هو أن أصبح أحد هؤلاء الأبطال المحاربين.

ويضيف : كشفت لي أمي لاحقًا أن أجدادي كانوا محاربين بأنفسهم.

كبرعمر واكتشف في نفسه اهتمامات في مجالات أخرى غيرت حلمه. وهو ما يفسر تدريبه في مدرسة الفنون الجميلة. لكنني ظللت متأثرًا بهذه الصورة لأجداد أجدادي المحاربين وتأثرت بأصولي الأفريقية.

عمر ڭماوي أمام أحد أعماله في معرضه في دار الثقافة في حيّ شمال مونتريال. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

وخلال السنوات الأربع التي أمضاها في التدريب في مدرسة الفنون الجميلة ، كان تأثير أصوله حاضرًا في جميع أعماله الأكاديمية.هذه الثقافة الأفريقية نفسها التي كانت ، من خلال طواطم الدرع وأقنعتها ، مصدر إلهام للحركات الفنية عبر تاريخ الفن.

بعد الفترة الأكاديمية ، واصل بحثه التشكيلي و بدوري كنت استوحي من الطواطم والأفريقية أقنعة في إبداعاتي.

إنها طريقة بالنسبة لي لتكريم أسلافي المحاربين، كما يضيف.

في وقت لاحق ، أدرك مشاكل البيئة ، ومثل أجداد أجدادي المحاربين ، اكتشفت أن هناك دائمًا محاربين بيننا يقاتلون من أجل هذه القضية لإنقاذ الكوكب.